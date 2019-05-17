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Ким Кардашьян и Канье Уэст рассказали, как назвали сына

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Стало известно имя четвертого ребенка супругов Кардашьян-Уэст.
Ким Кардашьян и Канье Уэст рассказали, как назвали сына
Ким Кардашьян и Канье Уэст рассказали, как назвали сына
instagram.com/kimkardashian

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В начале мая в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста случилось пополнение. Суррогатная мать родила знаменитостям малыша. Накануне звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ рассказала, как они с мужем назвали сына.

В своем Instagram Ким опубликовала фото ребенка в кроватке и назвала имя, которое они с Канье придумали для мальчика.

Псалм Уэст, - коротко подписала пост Кардашьян.

К слову, у Ким и Канье уже есть трое детей - 5-летняя Норт, 3-летний Сейнта и годовалая Чикаго. Последнюю также родила суррогатная мать. 

Ранее Ким Кардашьян показала свадебное фото в честь годовщины своей свадьбы.

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст, ребенок
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