Ким Кардашьян и Канье Уэст рассказали, как назвали сына

Стало известно имя четвертого ребенка супругов Кардашьян-Уэст.

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В начале мая в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста случилось пополнение. Суррогатная мать родила знаменитостям малыша. Накануне звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ рассказала, как они с мужем назвали сына.

В своем Instagram Ким опубликовала фото ребенка в кроватке и назвала имя, которое они с Канье придумали для мальчика.

Псалм Уэст, - коротко подписала пост Кардашьян.

К слову, у Ким и Канье уже есть трое детей - 5-летняя Норт, 3-летний Сейнта и годовалая Чикаго. Последнюю также родила суррогатная мать.

Ранее Ким Кардашьян показала свадебное фото в честь годовщины своей свадьбы.