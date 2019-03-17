"Грустненьких не хотят": Седокова поделилась рецептом привлекательности

Анна Седокова написала пост о счастье и женской привлекательности.

"Грустненьких девочек не хотят": Седокова поделилась рецептом привлекательности instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая любит эпатировать публику смелыми образами, поделилась своими мыслями о привлекательности женщины. Соответствующий пост звезда выложила в Инстаграм. По ее мнению, привлекательность женщины напрямую зависит от того, умеет ли она чувствовать себя счастливой.

Все просто. Никто грустненьких девочек не любит. К ним не тянутся. Их не хотят. Помнишь, что золушка, когда принца повстречала, не на кухне в башмаках деревянных пол мыла? Она приехала на бал и была лучшей из лучших, - отметила Седокова.

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Так, Анна поделилась с подписчиками тем, что “знает о счастье“.

Небольшой пост о счастье. Оно любит, когда его благодарят. За мелочь, за улыбку. За то, что сегодня есть на что поесть. Или за классную тачку , встречу, новый день . За то, что просто есть сегодня. Спасибо тебе.) Счастье любит тишину? Не думаю. Настоящее счастье хочет орать на всю улицу, кричать во все горло, пока оно не охрипло. Просто ему, настоящему и безумному, все равно. Все равно, что про него подумают. Счастье любит свободно дышать. Ходить в чем угодно, говорить, что хочется. Думать не так, как все.

Счастье - это легко противопоставлять себя всему миру, зная, что тебя, в случае чего, прикроют ) А ещё, счастье привлекают счастливые, - написала Седокова.

Ранее мы писали, что Анна Седокова эпатировала публику откровенным снимком.