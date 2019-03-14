С белыми бантами: Пенелопа Крус поделилась архивным фото с сестрой
Звезда кино Пенелопа Крус показала на фото, какой была в детстве .
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Кинозвезда Пенелопа Крус порадовала поклонников детским фото. На днях, актриса выложила в Инстаграм архивный снимок с младшей сестрой Моникой, таким образом поздравив ее с Днем рождения.
С днем рождения сестренка !!!! love Я люблю тебя! - написала Крус.
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Сестра Пенелопы Крус - Моника - актриса и танцовщица, также поделилась в своем Инстаграм праздничным снимком.
Ранее мы писали, что Алан Бадоев необычно поздравил с Днем рождения бывшую жену.
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