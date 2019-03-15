В "Розетке" прошла презентация авторской серии колгот от Оли Поляковой марки "Интуиция".

"Автоматически получите мои ноги": Полякова презентовала серию авторских колгот Пресс-служба

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Украинская певица Ольга Полякова ярко презентовала авторскую линейку колгот торговой марки Intuicia. В пятницу, 15 марта, звезда встретилась с поклонниками на автограф-сессии.

На мероприятии, которое прошло в “Розетке“ на Почайной, поклонники Поляковой получили автограф и “селфи“ со звездой, а также посмотрели необычную презентацию колгот и чулок, дизайн которых разработала певица. Чтобы показать, что колготки не только красивые, но и прочные, шоу-балет станцевал в продукции Intuicia несколько драйвовых танцев.

Пресс-служба

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На презентации Оля рассказала, что неудобные колготки могут испортить настроение даже во

время идеально срежиссированного и продуманного выступления.

Такая маленькая деталь может уничтожить целое шоу! - говорит Оля.

Также во время мероприятия Полякова пошутила, что каждый, кто в этот день выиграет в конкурсе или купит ее колготы - автоматически получит в подарок ноги как у Поляковой.

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Ольга отметила, что, имея возможность самой создать для себя идеальные колготки, она выбрала украинскую фабрику Омакс, вместе с которой создала специальную “звездную“ коллекцию, которая вошла в бренд Intuicia.

Пресс-служба

Так “королева ночи“ не только нашла собственную идеальную пару колгот, но и дала возможность всем женщинам чувствовать себя настоящей звездой где угодно и когда угодно. Ведь, для того, чтобы сиять нужна уверенность в себе, а уверенность невозможна без ощущения комфорта и безупречности наряда.

На презентацию звезда приехала в лимузине в сопровождении эффектных темнокожих парней.

Ранее мы писали, что Полякова показала, как готовится к шоу.