Елена-Кристина Лебедь показала забавный снимок с Павлом Розенко

Ведущая "Аферистов в Сетях" и вице-премьер-министр пожелали всем веселого понедельника.

Ведущая “Аферистов в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь поделилась с подписчиками забавным кадром со своим возлюбленным вице-премьер-министром Павлом Розенко.

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На своей странице в Instagram Лебедь опубликовала яркий снимок, на котором позирует вместе с Розенко возле одной из детских площадок.

Понедельник - день тяжёл... тьфу, ВЕСЕЛЫЙ. С добрым утром и юхххххху на работу!!! – забавно написала Елена-Кристина.

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Отметим, что о романе политика и телеведущей стало известно в ноябре прошлого года, когда они впервые посетили мероприятие вместе.

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь показала, как любимый поддерживает ее в больнице.