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Елена-Кристина Лебедь показала забавный снимок с Павлом Розенко

Комментариев: 2
Ведущая "Аферистов в Сетях" и вице-премьер-министр пожелали всем веселого понедельника.
Елена-Кристина Лебедь показала забавный снимок с Павлом Розенко
Елена-Кристина Лебедь показала забавный снимок с Павлом Розенко
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая “Аферистов в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь поделилась с подписчиками забавным кадром со своим возлюбленным  вице-премьер-министром Павлом Розенко.

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На своей странице в Instagram Лебедь опубликовала яркий снимок, на котором позирует вместе с Розенко возле одной из детских площадок.

Понедельник - день тяжёл... тьфу, ВЕСЕЛЫЙ. С добрым утром и юхххххху на работу!!! – забавно написала Елена-Кристина.

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Отметим, что о романе политика и телеведущей стало известно в ноябре прошлого года, когда они впервые посетили мероприятие вместе.

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь показала, как любимый поддерживает ее в больнице.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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В_а_д_и_м    18.03.2019, 16:41
Оценка:  -1
В_а_д_и_м
Паша, Паша, ты думаешь, что со своими 2 см ты кому нибудь нужен ???
Дитер_и_БзДитер    18.03.2019, 17:09
Оценка:  0
Дитер_и_БзДитер
У тебя линейка во рту встроена, поди?
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