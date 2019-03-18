"Есть новости": Леся Никитюк выложила фото с изысканным букетом
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Популярная украинская ведущая Леся Никитюк снова поразила фанатов снимком с огромным букетом. Фото Никитюк выложила в Инстаграм, а также поделилась новостью, что снова будет вести шоу “Хто проти Блондинок“.
Есть ли у меня новости? Да;) есть ... завтра стартует съемка нового сезона “Хто проти Блондинок“ и я очень рада что продюсеры опять утвердили ведущей Лесю Индиановну😁а знаєте чому?Бо я ж блондинка😆😆😆все просто! Чекаєте на новий сезон??? - написала ведущая.
Есть ли у меня новости? Да;) есть ... завтра стартует съемка нового сезона «Хто проти Блондинок» и я очень рада что продюсеры опять утвердили ведущей Лесю Индиановну😁а знаєте чому?Бо я ж блондинка😆😆😆все просто! Чекаєте на новий сезон???#лесяникитюк #хтопротиблондинок #новийсезон
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Подписчики ведущей обрадовались новостям и похвалили новую прическу Никитюк, отметив, что длинные волосы ей к лицу.
Довге волосся додає вам ніжності ! - отметили фолловеры.
Букет просто бомба!!! - написали поклонники.
Леся,ты прекрасна и я тебя обожаю!Тебе всё идёт:и причёска,и наряды и твоё весёлое настроение!!! - отметили фолловеры.
Леся, ну невозможно промолчать! Вам ооочень идёт такая прическа!!!! - написали в Сети.
Клевая, у продюсерофф нет выбора, а у остальных шансов)) - написали фанаты.
Напомним, что ранее Никитюк признавалась, что роскошные букеты ей дарит отец.
Ранее мы писали, что Моника Белуччи поразила фанатов дерзким образом.
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