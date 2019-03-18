Моника Белуччи поделилась фото в образе яркой блондинки в коже и с декольте .

"Лаааайк!": Моника Белуччи поразила воображение фанатов дерзким образом instagram.com/monicabellucciofficiel

Читай также: Для самых смелых: ТОП-6 самых страшных аттракционов с мире

Голливудская кинодива Моника Белуччи порадовала фанатов смелым образом. В Инстаграм звезда выложила снимок, на котором позирует в декольтированном платье, поверх которого надет светло-коричневый кожаный плащ. Однако, "изюминкой" образа стал цвет волос и макияж Белуччи - звезда предстала яркой блондинкой, к тому же, без привычной яркой помады.

Некоторое время назад, блондинка для французского фильма “Le deuxième souffle“, - подписала снимок Белуччи.

Читай также: Яркие наряды и запись на радио: Кароль показала, как проводит время в США

Поклонники звезды пришли в восторг от такого дерзкого образа и оставили множество восторженных комментариев. В них Белуччи назвали "королевой", "секс-бомбой" и необычайно красивой женщиной.

Ты была и остаешься лучшей, - отметили фанаты.

Однако, некоторые фолловеры уверены, что светлые волосы - это не для Белуччи.

Нет, быть блондинкой - не твое, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Алан Бадоев трогательно поздравил экс-супругу с Днем рождения.