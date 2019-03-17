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"Будет жарко": Надя Дорофеева похвасталась аппетитными формами

Комментариев: 3
Исполнительница продемонстрировала роскошную фигуру в лосинах.
"Будет жарко": Надя Дорофеева похвасталась аппетитными формами
"Будет жарко": Надя Дорофеева похвасталась аппетитными формами
instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской  группы “Время и стекло“ Надя Дорофеева порадовала фанов весьма пикантном фото.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором продемонстрировала шикарную фигуру.

На свежем кадре артистка позирует в облегающих спортивных лосинах во время репетиции постановки нового номера.

“Уже делаем постановку на новую песню “Время и стекло“. Будет жарко“, - написала Дорофеева.

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Подписчики исполнительницы оставили множество восторженных отзывов к фото.“Попа шикарная“, “Ого, нормальная такая постоновочка“, “Вы трудоголик,что вызывает большое уважение и красавица невероятная,поражаюсь вашим плюсам,минусов не вижу“, “Это будет бомбически!“, “Попа как у Нади“,  “Несите огнетушитель - тут огонь“, “Умираю от твоей красоты просто!“, - пишут фанаты Нади Дорофеевой.

Напомним, ранее Надя Дорофеева, поделилась как это - жить на чемоданах.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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atos    18.03.2019, 15:51
Оценка:  -1
atos
Обычная мукла, что там жаркого?)))
Самец  (аноним)  18.03.2019, 15:33
Оценка:  +1
Самец
Не привстал, даже на милиметр
VinsBad    18.03.2019, 15:33
Оценка:  0
VinsBad
шо ж воно таке худе?..
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