"Будет жарко": Надя Дорофеева похвасталась аппетитными формами

Исполнительница продемонстрировала роскошную фигуру в лосинах.

Солистка популярной украинской группы “Время и стекло“ Надя Дорофеева порадовала фанов весьма пикантном фото.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором продемонстрировала шикарную фигуру.

На свежем кадре артистка позирует в облегающих спортивных лосинах во время репетиции постановки нового номера.

“Уже делаем постановку на новую песню “Время и стекло“. Будет жарко“, - написала Дорофеева.

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Подписчики исполнительницы оставили множество восторженных отзывов к фото.“Попа шикарная“, “Ого, нормальная такая постоновочка“, “Вы трудоголик,что вызывает большое уважение и красавица невероятная,поражаюсь вашим плюсам,минусов не вижу“, “Это будет бомбически!“, “Попа как у Нади“, “Несите огнетушитель - тут огонь“, “Умираю от твоей красоты просто!“, - пишут фанаты Нади Дорофеевой.

Напомним, ранее Надя Дорофеева, поделилась как это - жить на чемоданах.