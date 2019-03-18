Алан Бадоев написал откровенное признание и поздравил с Днем рождения свою бывшую жену Жанну.

"Твой фанат Алан Б": Бадоев трогательно поздравил экс-супругу с Днем рождения instagram.com/alanbadoev

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Известный режиссер, клипмейкер Алан Бадоев трогательно поздравил с Днем рождения свою бывшую жену, экс-ведущую “Орел и решка“, Жанну Бадоеву. В своем Инстаграм Алан опубликовал целых три поста, посвященных Жанне. В нах Бадоев признался, что экс-супруга всегда вдохновляла и продолжает вдохновлять его на поступки, а также поблагодарил за прекрасных детей.

С днём рождения прекрасная и волшебная женщина,Жа ⚡️❤️⚡️!

Ты знаешь секрет и умеешь серфить по мечте, создавая и вдохновляя на создание больших событий, - написал Алан.

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Спасибо за прекрасных детей, за то, что могу всегда набрать и на любом расстоянии услышать слова, которые снова и в любой ситуации делают меня сверх сильным.

Ты безусловно умеешь вдохновлять! - написал клипмейкер.

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Но знаю точно -именно, то чего желает твоё сердце и душа ❤️

Храни свою прекрасную семью, а она всегда прикроет твой тыл.

Спасибо тебе, твой фанат Алан Б, - написал Бадоев.

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