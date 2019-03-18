Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Твой фанат Алан Б": Бадоев трогательно поздравил экс-супругу с Днем рождения

Комментариев: 1
Алан Бадоев написал откровенное признание и поздравил с Днем рождения свою бывшую жену Жанну.

"Твой фанат Алан Б": Бадоев трогательно поздравил экс-супругу с Днем рождения
instagram.com/alanbadoev

Читай также: “Самый крутой ребенок“: Санта Димопулос показала подросшего сына

Известный режиссер, клипмейкер Алан Бадоев трогательно поздравил с Днем рождения свою бывшую жену, экс-ведущую “Орел и решка“, Жанну Бадоеву. В своем Инстаграм Алан опубликовал целых три поста, посвященных Жанне. В нах Бадоев признался, что экс-супруга всегда вдохновляла и продолжает вдохновлять его на поступки, а также поблагодарил за прекрасных детей.

С днём рождения прекрасная и волшебная женщина,Жа ⚡️❤️⚡️!
Ты знаешь секрет и умеешь серфить по мечте, создавая и вдохновляя на создание больших событий, - написал Алан.

Читай также: Слава Каминская показала редкое фото со свекровью

Мы прошли с тобой все возможные стадии отношений : дружба, любовь, немножко ненависть, и снова, и уже на всегда дружба!
Спасибо за прекрасных детей, за то, что могу всегда набрать и на любом расстоянии услышать слова, которые снова и в любой ситуации делают меня сверх сильным.
Ты безусловно умеешь вдохновлять! - написал клипмейкер.

Читай также: Алина Гросу порадовала фанов ярким образом

Я не берусь загадывать- что ждёт тебя впереди...
Но знаю точно -именно, то чего желает твоё сердце и душа ❤️
Храни свою прекрасную семью, а она всегда прикроет твой тыл.
Спасибо тебе, твой фанат Алан Б, - написал Бадоев.

Ранее мы писали, что Тина Кароль показала, что делала в Америке.
 

Поделись:
Теги: Жанна Бадоева, Алан Бадоев, поздравление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.03.2019, 14:46
Оценка:  0
гость
Горец-онанист!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь