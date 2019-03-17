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"Не жалуюсь на жизнь": Оля Цибульская поделилась интересным фактом о себе

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Певица дала поклонникам ценный совет.
"Не жалуюсь на жизнь": Оля Цибульская поделилась интересным фактом о себе
"Не жалуюсь на жизнь": Оля Цибульская поделилась интересным фактом о себе
instagram.com/cybulskaya

Известная ведущая и певица Оля Цибульская часто радует поклонников яркими постами в Сети.

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Недавно звезда поделилась с подписчиками в Instagram интересным фактом о себе. Артистка заявила, что никогда не жалуется на жизнь.

Также звезда подсказала фанам, как изменить свою жизнь к лучшему.

“Ось вам цікавий факт про мене : ніхто і ніколи не чув, щоб я жалілась на життя. Ніколи. І вам раджу! Ти людина, а не дерево! Не подобається щось - зміни своє оточення, роботу, житло. Просто підніми п'яту точку і роби щось“, - обратилась к пользователям Сети Оля Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская подсказала, как избежать ссор с мужем.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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