Яркие наряды и запись на радио: Кароль показала, как проводит время в США
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Украинская певица Тина Кароль поделилась фото в ярком наряде, сделанном во время поездки звезды в Нью-Йорк. На снимке, который Кароль выложила в Инстаграм, она предстала в необычном объемном пальто цвета морской волны. Наряд певицы гармонирует с фоном - атмосферным двориком, украшенным множеством деревьев в кадушках.
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Также на странице фан-клуба Тины Кароль появились и другие снимки звезды из Америки. Так, на одном из них Тина запечатлена в ярко-салатовом наряде со стаканчиком кофе.
Тина Кароль на вечеринке, посвящённой началу сотрудничества с международным лейблом Bentley Records (made in New York City)! - подписали фото.
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Еще одно фото на странице фан-клуба - снимок Тины Кароль, сделанный в офисе одной из американских радиостанций.
Сегодня Тина Кароль на американском радио презентовала свои англоязычные песни! - написали под фото.
Также поклонники выложили отрывок записи, где Кароль поет на американском радио.
Ранее мы писали, что Тина Кароль шокировала Сеть смелым нарядом.
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