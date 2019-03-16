В сети появились фото Тины Кароль из поездки в Нью-Йорк .

Яркие наряды и запись на радио: Кароль показала, как проводит время в США instagram.com/tina_karol

Читай также: Голос країни 9: смотреть девятый выпуск онлайн

Украинская певица Тина Кароль поделилась фото в ярком наряде, сделанном во время поездки звезды в Нью-Йорк. На снимке, который Кароль выложила в Инстаграм, она предстала в необычном объемном пальто цвета морской волны. Наряд певицы гармонирует с фоном - атмосферным двориком, украшенным множеством деревьев в кадушках.

Читай также: “Пожар! Это незаконно!“: Астафьева поделилась провокационными фото

Также на странице фан-клуба Тины Кароль появились и другие снимки звезды из Америки. Так, на одном из них Тина запечатлена в ярко-салатовом наряде со стаканчиком кофе.

Тина Кароль на вечеринке, посвящённой началу сотрудничества с международным лейблом Bentley Records (made in New York City)! - подписали фото.

Читай также: Алина Гросу порадовала фанов ярким образом

Еще одно фото на странице фан-клуба - снимок Тины Кароль, сделанный в офисе одной из американских радиостанций.

Сегодня Тина Кароль на американском радио презентовала свои англоязычные песни! - написали под фото.

Также поклонники выложили отрывок записи, где Кароль поет на американском радио.

Ранее мы писали, что Тина Кароль шокировала Сеть смелым нарядом.