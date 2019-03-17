Лилия Ребрик очаровала Сеть милым снимком своих дочерей

Артистка показала новый снимок 6-летней Дианы и 10-месячной Полины.

Популярная украинская певица и актриса Лилия Ребрик порадовала фанов новым семейным фото.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала трогательный снимок своих дочерей. На свежем кадре 6-летняя Диана и 10-месячная Полина играют вместе в одинаковых костюмах с котами.

“Дикі сестрички))). Повставали з самого рання, але це вже гарна традиція недільного ранку!!!“ - подписала новый кадр Лилия Ребрик.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала забавное фото с дочкой.