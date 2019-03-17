Лилия Ребрик очаровала Сеть милым снимком своих дочерей
Популярная украинская певица и актриса Лилия Ребрик порадовала фанов новым семейным фото.
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На своей странице в Instagram звезда опубликовала трогательный снимок своих дочерей. На свежем кадре 6-летняя Диана и 10-месячная Полина играют вместе в одинаковых костюмах с котами.
“Дикі сестрички))). Повставали з самого рання, але це вже гарна традиція недільного ранку!!!“ - подписала новый кадр Лилия Ребрик.
Дикі сестрички ))). Повставали з самого рання, але це вже гарна традиція недільного ранку!!! Спланували свій вихідний? Які плани? Хочеться зробити щось приємне для себе й родини ⠀ P.S. Вчора з таким задоволенням зачитувалася Вашими дитячими мріями щодо майбутньої професії . Дякую Вам за щирість і позитив))). #дикасімейка #таканеділя
Напомним, ранее Лилия Ребрик показала забавное фото с дочкой.
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