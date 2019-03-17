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"Пожар! Это незаконно!": Астафьева поделилась провокационными фото

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Даша Астафьева снова порадовала фанатов откровенными фото с идеальной фигурой.

"Пожар! Это незаконно!": Астафьева поделилась провокационными фото
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева продолжает делиться соблазнительными фото. На этот раз, звезда опубликовала в Инстаграм снимки, которые были сделаны во время съемок ее провокационного клипа Playmate. Астафьева предстала в необычном корсете, декорированном крупными черными бусинами и колготах в сетку. Наряд подчеркивает безупречную фигуру Астафьевой - упругие ягодицы и пышную грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#СЛВВШПЛМТ 💣

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Поклонники пришли в восторг от ярких фото.

Ежевичка 😍Красивая)))), - написали в Сети.

Пожар! 🔥 такое незаконно! - написали поклонники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backstage of #Playmate By @gen_prokyror 💣

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Также Астафьева выложила необычное видео - в нем постоянно повторяется момент из клипа, где звезду бьют током, а она падает на пол.

🤣🤣🤣ну,во-первых это красиво 👏😉, - пошутили поклонники.

Т - творчество, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась стройными ногами в мини.

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Теги: Даша Астафьева, откровенные фото звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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