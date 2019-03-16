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Гайтана призналась, что ей приснился один из кандидатов в президенты

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Певица рассказала подписчикам о забавном сне.
Гайтана призналась, что ей приснился один из кандидатов в президенты
Гайтана призналась, что ей приснился один из кандидатов в президенты
instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская певица часто радует своих поклонников интересными постами в соцсети. На днях артистка рассказала подписчикам в Instagram о необычном сне.

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Звезда сообщила, что ей приснился один с кандидатов в президенты Украины, который помог ей с уборкой дома.

“Не люблю говорить о политике, но сегодня мне приснился один из кандидатов в президенты, который увидел, что я мою пол и решил присоединиться и помочь мне с уборкой. Когда я проснулась, сразу захотелось идти голосовать за него. Да, смешно! Но как выбрать кандидата?“ – написала Гайтана.

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Также исполнительница поинтересовалась в пользователей Сети, определились ли они с выбором кандидата.

“Если бы все кандидаты участвовали в реалити шоу, где их отправят на необитаемый остров на 6 месяцев(с прямой трансляцией 24 часа в сутки)... Некоторые люди всю жизнь вместе живут и потом понимают, что ошиблись в выборе. А вы определились, за кого будете голосовать? Какие 3 главных качества вашего кандидата?“ - спросила Гайтана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не люблю говорить о политике, но сегодня мне приснился один из кандидатов в президенты, который увидел, что я мою пол и решил присоединиться и помочь мне с уборкой Когда я проснулась, сразу захотелось идти голосовать за него Да, смешно! Но как выбрать кандидата? Если бы все кандидаты участвовали в реалити шоу, где их отправят на необитаемый остров на 6 месяцев( с прямой трансляцией 24 часа в сутки )... Некоторые люди всю жизнь вместе живут и потом понимают, что ошиблись в выборе А вы определились, за кого будете голосовать? Какие 3 главных качества вашего кандидата? #гайтана #gaitana #выборы #кандидаты

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

Напомним, ранее Гайтана рассказала о забавной ситуации, в которую попал ее муж.

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Теги: Гайтана
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Источник: Ivona.bigmir.net

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