Певица рассказала подписчикам о забавном сне.

Гайтана призналась, что ей приснился один из кандидатов в президенты instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская певица часто радует своих поклонников интересными постами в соцсети. На днях артистка рассказала подписчикам в Instagram о необычном сне.

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Звезда сообщила, что ей приснился один с кандидатов в президенты Украины, который помог ей с уборкой дома.

“Не люблю говорить о политике, но сегодня мне приснился один из кандидатов в президенты, который увидел, что я мою пол и решил присоединиться и помочь мне с уборкой. Когда я проснулась, сразу захотелось идти голосовать за него. Да, смешно! Но как выбрать кандидата?“ – написала Гайтана.

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Также исполнительница поинтересовалась в пользователей Сети, определились ли они с выбором кандидата.

“Если бы все кандидаты участвовали в реалити шоу, где их отправят на необитаемый остров на 6 месяцев(с прямой трансляцией 24 часа в сутки)... Некоторые люди всю жизнь вместе живут и потом понимают, что ошиблись в выборе. А вы определились, за кого будете голосовать? Какие 3 главных качества вашего кандидата?“ - спросила Гайтана.

Напомним, ранее Гайтана рассказала о забавной ситуации, в которую попал ее муж.