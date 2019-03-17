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Слава Каминская показала редкое фото со свекровью

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Звезда поделилась совместным кадром с мужем и свекровью.
Слава Каминская показала редкое фото со свекровью
Слава Каминская показала редкое фото со свекровью
instagram.com/babaslavka

Солистка популярной украинской группы НеАнгелы Слава Каминская поделилась с подписчиками снимком с семейного архива.

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На своей странице в Instagram звезда разместила совместное фото с супругом Эдгаром и его мамой Людмилой.

“Самое главное в споре с мужем - переманить на свою сторону свекровь“, – подписала кадр Слава Каминская.

Напомним, ранее фото Славы Каминской вызвало бурное обсуждение в Сети.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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