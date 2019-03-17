Слава Каминская показала редкое фото со свекровью

Звезда поделилась совместным кадром с мужем и свекровью.

Солистка популярной украинской группы НеАнгелы Слава Каминская поделилась с подписчиками снимком с семейного архива.

Читай также: Слава Каминская показала, какой была в детстве

На своей странице в Instagram звезда разместила совместное фото с супругом Эдгаром и его мамой Людмилой.

“Самое главное в споре с мужем - переманить на свою сторону свекровь“, – подписала кадр Слава Каминская.

Напомним, ранее фото Славы Каминской вызвало бурное обсуждение в Сети.