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Алина Гросу порадовала фанов ярким образом

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Артистка решила разбавить свой аккаунт яркими снимками.
Алина Гросу порадовала фанов ярким образом
Алина Гросу порадовала фанов ярким образом
instagram.com/alina_grosu

Известная певица и актриса Алина Гросу порадовала фаном новым образом. Девушка решила разбавить в Instagram мрачные фото яркими весенними кадрами.

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На свежих снимках звезда позирует в стильном спортивном костюме. В подписи к фото Гросу предложила подписчикам выбрать лучший кадр.

“Вы не против, если я разбавлю немного мрачные фотографии монашки весенними и яркими? #выбирайгросу какая фотография вам нравится больше всех???“ – обратилась Алина к поклонникам.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, почему в последнее время часто плачет.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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