Алина Гросу порадовала фанов ярким образом

Артистка решила разбавить свой аккаунт яркими снимками.

Известная певица и актриса Алина Гросу порадовала фаном новым образом. Девушка решила разбавить в Instagram мрачные фото яркими весенними кадрами.

Читай также: 16+: Алина Гросу сыграла в клипе разгульную монахиню

На свежих снимках звезда позирует в стильном спортивном костюме. В подписи к фото Гросу предложила подписчикам выбрать лучший кадр.

“Вы не против, если я разбавлю немного мрачные фотографии монашки весенними и яркими? #выбирайгросу какая фотография вам нравится больше всех???“ – обратилась Алина к поклонникам.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, почему в последнее время часто плачет.