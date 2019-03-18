Злата Огневич выложила фото в стильном наряде.

Нежная Злата Огневич кокетливо показала декольте instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич выложила яркое фото в необычном наряде. На снимке в Инстаграм Злата позирует в джинсовой одежде, которая не полностью запахивается на груди, кокетливо обнажая плечо и зону декольте звезды.

Поклонники пришли в восторг от такого снимка и отметили, что Злата - “золото“, а также “всегда юная, светлая и солнечная“.

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