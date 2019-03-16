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"Уже нечем хвастаться": Лободу раскритиковали за слишком откровенный кадр

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Певица опубликовала очередной пикантный снимок.
"Уже нечем хвастаться": Лободу раскритиковали за слишком откровенный кадр
"Уже нечем хвастаться": Лободу раскритиковали за слишком откровенный кадр
instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода продолжает радовать подписчиков новыми пикантными кадрами.

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Недавно на своей странице в Instargam звезда опубликовала серию фото, на которых позирует в леопардовом боди и черной куртке, сидя в авто. На свежих снимках артистка надевает босоножки от GUCCI.

“Спешу в LA“, – лаконично подписала новые кадры Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спешу в LA

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

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Пользователи Сети жестко раскритиковали откровенные фото артистки.“Уже нечем хвастаться“, “Туфли из фильма про Ганнибала Лектора“, “Не красиво (не эстетично) и вульгарно!!! Ну давайте все будем выкладывать фото, как мы одеваем носки, и тд., обувь задрав ноги. Ее ноги уже все видели“, “А что с пальцами ноги?“, “Для мужика нормальные ноги“, “Я бы не показывала такие ноги“, - пишут в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как выглядела в детстве.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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