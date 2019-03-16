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Тина Кароль шокировала фанатов откровенным нарядом

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Звезда показала пикантный снимок в Instagram.
Тина Кароль шокировала фанатов откровенным нарядом
Тина Кароль шокировала фанатов откровенным нарядом
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников яркими образами.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором продемонстрировала свои длинные ноги, сидя на высоком стуле.

На свежем кадре артистка позирует в коротком черном платье и в черных колготках в сетку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

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Подписчики посчитали новый снимок Тины Кароль очень горячим. “Тинааа что ты с нами делаешь?“, “Ты скоро ко всем будешь в больницу приходить. А то от твоих фото только туда и попадешь“, “Уж слишком шикарно“, “Оуу, градус растет“, “Ух ты, мой пульс зашкаливает“, “И этой красоте 34 года?“, “Похвасталась всем, все при ней“, “Прям вери хот“, - пишут фанаты.

Напомним, что ранее Тина Кароль восхитила Сеть снимком в прозрачном наряде.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona.bigmir.net

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