Тина Кароль шокировала фанатов откровенным нарядом

Звезда показала пикантный снимок в Instagram.

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников яркими образами.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором продемонстрировала свои длинные ноги, сидя на высоком стуле.

На свежем кадре артистка позирует в коротком черном платье и в черных колготках в сетку.

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Подписчики посчитали новый снимок Тины Кароль очень горячим. “Тинааа что ты с нами делаешь?“, “Ты скоро ко всем будешь в больницу приходить. А то от твоих фото только туда и попадешь“, “Уж слишком шикарно“, “Оуу, градус растет“, “Ух ты, мой пульс зашкаливает“, “И этой красоте 34 года?“, “Похвасталась всем, все при ней“, “Прям вери хот“, - пишут фанаты.

Напомним, что ранее Тина Кароль восхитила Сеть снимком в прозрачном наряде.