Сергей Притула рассказал о своем отношении к предстоящим выборам
Притула призвал украинцев обязательно пойти на выборы и рассказал, где будет голосовать.
Читай также: Брежневу продолжают срамить в Сети из-за заявления об Украине
Ведущий, шоумен, актер Сергей Притула рассказал о своем отношении к президентским выборам, которые пройдут в Украине 31 марта. Видео-обращение Притула опубликовал на страницах в соцсетях.
В частности Притула отметил, что пойти на выборы - это обязанность каждого украинца.
Это маст-хев, как чистить зубы, - сказал Притула.
Читай также: “Богиня Египта“: Леся Никитюк покорила Сеть полосатым купальником
Сам шоумен на момент выборов будет на гастролях в Черкассах, поэтому он заранее решил вопрос с голосованием не по месту жительства.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк впервые увидела пирамиды.
Полная версия правил