Притула призвал украинцев обязательно пойти на выборы и рассказал, где будет голосовать.

Сергей Притула рассказал о своем отношении к предстоящим выборам instagram.com/siriy_ua

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Ведущий, шоумен, актер Сергей Притула рассказал о своем отношении к президентским выборам, которые пройдут в Украине 31 марта. Видео-обращение Притула опубликовал на страницах в соцсетях.

В частности Притула отметил, что пойти на выборы - это обязанность каждого украинца.

Это маст-хев, как чистить зубы, - сказал Притула.

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Сам шоумен на момент выборов будет на гастролях в Черкассах, поэтому он заранее решил вопрос с голосованием не по месту жительства.

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