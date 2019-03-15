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Сергей Притула рассказал о своем отношении к предстоящим выборам

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Притула призвал украинцев обязательно пойти на выборы и рассказал, где будет голосовать.

Сергей Притула рассказал о своем отношении к предстоящим выборам
Сергей Притула рассказал о своем отношении к предстоящим выборам
instagram.com/siriy_ua

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Ведущий, шоумен, актер Сергей Притула рассказал о своем отношении к президентским выборам, которые пройдут в Украине 31 марта. Видео-обращение Притула опубликовал на страницах в соцсетях.

В частности Притула отметил, что пойти на выборы - это обязанность каждого украинца.

Это маст-хев, как чистить зубы, - сказал Притула.

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Сам шоумен на момент выборов будет на гастролях в Черкассах, поэтому он заранее решил вопрос с голосованием не по месту жительства.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк впервые увидела пирамиды. 

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Теги: Сергей Притула, Выборы в Украине
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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