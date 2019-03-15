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"Вах, горячо!": Тина Кароль продолжает поражать фанатов соблазнительными снимками

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Певица Тина Кароль выложила в Сеть еще одно "горячее" фото.

"Вах, горячо!": Тина Кароль продолжает поражать фанатов соблазнительными снимками
instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными фото в откровенных нарядах. На этот раз артистка поделилась в Инстаграм снимком в открытом платье жемчужного цвета, по бокам которого - прорези со шнуровкой. На плечи звезды небрежно наброшен клетчатый пиджак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Если ты каждый день будешь так радовать меня фотографиями утром, моё утро больше никогда не будет плохим, - написали фолловеры.

Женщина, Вы сводите с ума😍 - написали в Сети.

Вах вах вах какая красота❤️ - отметили поклонники.

Красиво и сексуально! Не понимаю, почему многие хейтят её наряди❤️ - написали в Сети.

Спаситепомогите, это фото не даёт дышать😱😱😱, - отметили подписчики. 

Зачем так горячо? - написали фолловеры.

Я побачила всьо красоту цього світу, тепер можна помирати 😻🔥 Ти як завжди шикарна ❤️ - написали в Сети.

Вот если бы ты не была певицей , ты бы явно была моделью, - написали поклонники.


Каждое фото-как отдельное произведение искусства,столько красоты и эстетики.😍Всё потому что это ты.Ты такая-невероятная, с другой планеты,словно.❤️ - отметили в комментариях.
 

Это слишком хот🔥 кажется,опять пора остудить 😀 . Прекрасная❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась атмосферным фото с Потапом.

 

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Теги: Тина Кароль, откровенные наряды звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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