Наталья Могилевская показала самые яркие кадры с концерта "Весна"

Певица поблагодарила всех, кто помог ей создать это шоу.

Украинская певица Наталья Могилевская сообщила о завершении концертного тура под названием “Весна“. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

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Артистка опубликовала новый пост, в котором разместила самые яркие снимки с выступлений по разным городам Украины. А также поблагодарила всех, кто помог ей создать концертную программу “Весна“.

Могилевская рассказала, что этот сольный тур стал для нее настоящим перерождением.

Концерт “Весна“ стал настоящим перерождением и новой вершиной в моей карьере, которая никогда бы не покорилась без моей нереальной команды! Спасибо, мои любимые и дорогие за то, что вы были рядом, поддерживали, помогали, а главное, терпели меня, - написала исполнительница.

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Певица перечислила всех организаторов, танцоров, музыкантов, вокалистов, постановщиков и администраторы детских коллективов, которые приняли участие в организации шоу.

Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами.