Наталья Могилевская показала самые яркие кадры с концерта "Весна"
Украинская певица Наталья Могилевская сообщила о завершении концертного тура под названием “Весна“. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.
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Артистка опубликовала новый пост, в котором разместила самые яркие снимки с выступлений по разным городам Украины. А также поблагодарила всех, кто помог ей создать концертную программу “Весна“.
Могилевская рассказала, что этот сольный тур стал для нее настоящим перерождением.
Концерт “Весна“ стал настоящим перерождением и новой вершиной в моей карьере, которая никогда бы не покорилась без моей нереальной команды! Спасибо, мои любимые и дорогие за то, что вы были рядом, поддерживали, помогали, а главное, терпели меня, - написала исполнительница.
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Певица перечислила всех организаторов, танцоров, музыкантов, вокалистов, постановщиков и администраторы детских коллективов, которые приняли участие в организации шоу.
Концерт «Весна» стал настоящим перерождением и новой вершиной в моей карьере,которая никогда бы не покорилась без моей нереальной команды! Спасибо,мои любимые и дорогие за то,что вы были рядом, поддерживали,помогали,а главное,терпели меня! Мой друг,который вдохновил меня на создание этого концерта-Сергей Троско. Спасибо за поддержку. Мои самые лучшие организаторы-Анна Ветрова,Оксана Мухарь,Бартко Екатерина,Березенская Елена,Калагастова Яна,Удовик Рената,Писаренко Ирина,Мухин Денис,Ромась Юрий,Василенко Евгений,Айна Вильберг. Спасибо вам что вы держали меня в тонусе! Лучшие танцоры Украины-Жук Дмитрий,Жук Яна,Демьянец Дмитрий,Петренко Дмитрий,Ощепкова Юлия,Ильин Михаил,Халикова Анна,Попков Егор,Демехин Данил,Шкира Наталья,Кузьменко Игорь,Влад Яма,Алексей Бусько Я кланяюсь вам,ведь мы создали с вами действительно яркое шоу,драйвовое и незабываемое,аналогов которому в моем творчестве ещё не было! Посохова Анжела,Василенко Александра,Кулинич Артем,Фесенко Андрей,Гуменюк Сергей,Гуменюк Александр,Комар Александр,Осадчук Ярослав,Капля Алексей,Спикторенко Евгения Спасибо за то,что вы словно феи,по взмаху волшебной палочкой которых, я превращалась в настоящую принцессу! Нереальные музыканты и вокалисты-Москвитина Мария,Попова Алефтина,Алиса Стрига,София Радченко,Коваленко Валерий,Солонар Поль,Пидкаура Сергей,Байдуш Константин,Макеев Артур Мы слились с вами в единое целое,звучали как один инструмент,как одна прекрасная симфония,и я благодарю вас за это! Постановщики моего яркого шоу-Руслан Махов,Мария Коростелева,Ниязов Ренат,Дмитрий Инваней,Шкуропат Никита,Тимошенко Антон,Тимошенко Таисия,Лисица Вадим,Тарабира Руслан,Корнюш Виктория Вы сотворили что-то нереальное и неповторимое за короткий промежуток времени,вы сделали шоу достойное Альберт Холла! Спасибо мои дорогие!Администраторы детских коллективов-Паламар Алина,Байдак Анна,Обжилянова Людмила,Бондаренко Елизавета.Спасибо что вы позволили мне показать пример нашим самым маленьким зрителям!Лучший фотограф в мире-Гридин Антон Спасибо тебе за потрясающие фотографии. Самый лучший пиарщик-Лищина Олег Благодаря тебе мое имя звучит со всех экранов, радиостанций и журналов страны!Без каждого из вас я бы не справилась!
Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами.
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