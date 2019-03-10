Вере Брежневой пишут комментарии, в которых напоминают о ее неискренности .

Брежневу продолжают срамить в Сети из-за заявления об Украине instagram.com/ververa

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Певицу Веру Брежневу продолжают осуждать в Сети за высказывание, что она “никогда не была украинской певицей“.

Подобное заявление артистка сделала в интервью российскому журналисту Вячеславу Манучарову, которое произвело фурор в Сети. Среди множества каверзных вопросов интервьюера интересовало и отношение Брежневой к Украине. Сейчас к каждой публикации Брежневой в Инстаграм подписчики оставляют множество комментариев, в которых поднимают эту тему.

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Подписчики напомнили Брежневой о том, что она, увы, не всегда отрицала свою принадлежность к украинской эстраде и отметили, что вряд ли после таких заявлений ее будут ждать на родине.

Вера, а вы реально не считаете себя украинской певицей? Как крыса с корабля сбежали? Это предательство земли, на которой вы родились. Вы упали на уровень Ани Лорак...Прискорбно😥 - написали фолловеры.

Даааа... Певица, которая не считает себя украинской певицей. Это провал. Никогда не пойду на концерт, - отметили в комментариях.

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Яка ж ви побрехушка, перепрошую,-лгунишка, Украина не воспринимала. І смолоскип від України не несли, і Львів, то не Львів(де був кліп знятий)! Віро Галушка ви манкурт! - отметили в комментариях.

Я разочарована в Вас. От своей страны отказаться всё равно, что от родной матери, - отметили подписчики.

Ранее мы писали, что Ани Лорак затроллили за наряд.











