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Брежневу продолжают срамить в Сети из-за заявления об Украине

Комментариев: 9
Вере Брежневой пишут комментарии, в которых напоминают о ее неискренности .

Брежневу продолжают срамить в Сети из-за заявления об Украине
Брежневу продолжают срамить в Сети из-за заявления об Украине
instagram.com/ververa

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Певицу Веру Брежневу продолжают осуждать в Сети за высказывание, что она “никогда не была украинской певицей“.

Подобное заявление артистка сделала в интервью российскому журналисту Вячеславу Манучарову, которое произвело фурор в Сети. Среди множества каверзных вопросов интервьюера интересовало и отношение Брежневой к Украине. Сейчас к каждой публикации Брежневой в Инстаграм подписчики оставляют множество комментариев, в которых поднимают эту тему.

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Подписчики напомнили Брежневой о том, что она, увы, не всегда отрицала свою принадлежность к украинской эстраде и отметили, что вряд ли после таких заявлений ее будут ждать на родине.

Вера, а вы реально не считаете себя украинской певицей? Как крыса с корабля сбежали? Это предательство земли, на которой вы родились. Вы упали на уровень Ани Лорак...Прискорбно😥 - написали фолловеры.

Даааа... Певица, которая не считает себя украинской певицей. Это провал. Никогда не пойду на концерт, - отметили в комментариях.

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Зато в УКРАИНЕ после этого поста вас никто и не ждёт) - написали в Сети.

Яка ж ви побрехушка, перепрошую,-лгунишка, Украина не воспринимала. І смолоскип від України не несли, і Львів, то не Львів(де був кліп знятий)! Віро Галушка ви манкурт! - отметили в комментариях.

Я разочарована в Вас. От своей страны отказаться всё равно, что от родной матери, - отметили подписчики.

Ранее мы писали, что Ани Лорак затроллили за наряд.





 

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Теги: Вера Брежнева, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (10)
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Владослав    15.03.2019, 15:14
Оценка:  0
Владослав
Грустно от таких комментаторов с уровнем IQ всех националистов, которые в школу не ходили! А В. Брежнева честно признала, что она и не была "певицей этой Украины". Ведь вопрос и ответ НЕ О ЕЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ! Она действительно "не украинская певица", показав тем самым количество идиотов в Украине, не понимающих элементарных вещей!
гость  (аноним)  15.03.2019, 14:54
Оценка:  +1
гость
А у наших нациков общее с человеческим обликом только форма. Ткни эту форму и там столько дерьма и ненависти на тебя выльется..что потом будешь долго мыться и вытираться. И Бабий яр, и волынскую резню , и сожжение людей в Одессе это эти человекоподобные устроили.Помните об этом люди!
русский  (аноним)  15.03.2019, 14:44
Оценка:  -1
русский
Люблю у неё подлизывать.Хохлушки симпатичные,не то что наши бабы-мокши в какошниках.
Дед Матвей  (аноним)  15.03.2019, 14:42
Оценка:  -1
Дед Матвей
Если Галушка певица,то я испанский лётчик.
Lyosha    15.03.2019, 15:05
Оценка:  -1
Lyosha
У галушки голоса вообще нет, она просто удачливая проститутка.
гость  (аноним)  15.03.2019, 14:31
Оценка:  +1
гость
у нее общего с певицами, - как у морской свинки с морем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
русский  (аноним)  15.03.2019, 14:24
Оценка:  -2
русский
Те, кто пишут - одновременно сосут у российской агентуры, хохла не переделать!
Lyosha    15.03.2019, 15:06
Оценка:  0
Lyosha
Это ты лох и сосёшь,и подлизываешь. Если ты шлюх, то не меряй всех по себе!)))
tinkerrr    15.03.2019, 14:17
Оценка:  +3
tinkerrr
Ощущение идентификации с какой-либо страной или народом может быть делом сложным
ВладиславII    15.03.2019, 14:14
Оценка:  +4
ВладиславII
И что? Это просто комментарии нескольких рагулей, вот и все.
Адекватные люди пропустили это мимо ушей, есть вопросы и по важнее.
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