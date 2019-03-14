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Джамала покорила Сеть глубоким декольте

Комментариев: 9
Певица предстала перед поклонниками в стильном наряде.
Джамала покорила Сеть глубоким декольте
Джамала покорила Сеть глубоким декольте
instagram.com/jamalajaaa

Победительница “Евровидения-2016“, украинская певица Джамала порадовала фанов новым кадром в роскошном наряде.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена в гримерке, сидя на столике возле зеркала.

На свежем фото артистка позирует в черном платье с оголенной спиной и в черном пиджаке с пикантным декольте.

В подписи к снимку певица сообщила, что приняла участие в съемках нового выпуска “Вечернего квартала“.

“Вчора я взяла участь у зйомках “95 кварталу“ з піснею “Solo“. Слідкуйте за анонсами, щоб не пропустити в ефірі 1+1“, - написала Джамала.

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Поклонникам понравился новый образ исполнительницы. “Ця пісня просто на повторі. Джа, а образ крутий. І сексуальний, і елегантний“, “Грациозная“, “Красивая!“, “Богиня“, “Просто роскошная“, “Ослепительная“, – пишут подписчики Джамалы.

Напомним, ранее Джамала очаровала Сеть трогательными кадрами с мужем и подросшим сыном.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  15.03.2019, 14:37
Оценка:  +3
гость
ну и рожа Лошадинная а все на лаврова гнали так вот где лошадь.
гость  (аноним)  15.03.2019, 14:34
Оценка:  +3
гость
тварина татарская мстит украинцам за то что нашу украинскую девченку выбрали не евровидение.. мстит за то что татарских ублюдков казаки рубали до жопы пополам за ограбления нашей многострадальной страны.
гость  (аноним)  15.03.2019, 14:28
Оценка:  +6
гость
все пьяные античеловеческие и антиславянские "законы" принятые Педи пьяного фашистами, будут отменены одним декретом. Еще паЛубии будут на своих горбах тащить бюсты Ленина обратно на постаменты..

И
гость  (аноним)  15.03.2019, 14:27
Оценка:  +6
гость
эта Кончита нашу православную девченку на конкурсе загнобила. воооооон с Украины святойййй вооооонн сука проклятая татарская.
СЕТЬ  (аноним)  15.03.2019, 14:26
Оценка:  +7
СЕТЬ
Никто меня не покорял. Отстаньте от меня, я вообще не знаю кто эта швабра!
гость  (аноним)  15.03.2019, 14:26
Оценка:  +7
гость
ну мразь татарская на Х уй с Украины. предательская рожа с мандой как ведро и очком как у жука вонючкизабирай свой смердячий выводок и на куй в моноголию верблюдам болты смоктать.
гость  (аноним)  15.03.2019, 14:25
Оценка:  +7
гость
Татарва ибаная!
pусский  (аноним)  15.03.2019, 14:21
Оценка:  +9
pусский
Фу, бля, в это декольте только насрать!
гость  (аноним)  15.03.2019, 14:05
Оценка:  +11
гость
Овца лживая !
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