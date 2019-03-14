Джамала покорила Сеть глубоким декольте

Певица предстала перед поклонниками в стильном наряде.

Победительница “Евровидения-2016“, украинская певица Джамала порадовала фанов новым кадром в роскошном наряде.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена в гримерке, сидя на столике возле зеркала.

На свежем фото артистка позирует в черном платье с оголенной спиной и в черном пиджаке с пикантным декольте.

В подписи к снимку певица сообщила, что приняла участие в съемках нового выпуска “Вечернего квартала“.

“Вчора я взяла участь у зйомках “95 кварталу“ з піснею “Solo“. Слідкуйте за анонсами, щоб не пропустити в ефірі 1+1“, - написала Джамала.

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Поклонникам понравился новый образ исполнительницы. “Ця пісня просто на повторі. Джа, а образ крутий. І сексуальний, і елегантний“, “Грациозная“, “Красивая!“, “Богиня“, “Просто роскошная“, “Ослепительная“, – пишут подписчики Джамалы.

Напомним, ранее Джамала очаровала Сеть трогательными кадрами с мужем и подросшим сыном.