Участница Время и стекло поделилась как это - жить на чемоданах.

"Да, иногда мне это не нравится": Надя Дорофеева рассказала о наболевшем instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница “Время и стекло“ Надя Дорофеева написала пост о “жизни на чемоданах“. Артистка поделилась, что, из-за постоянных гастролей, у нее есть большая коллекция разных чемоданов и что иногда она не успеет разбирать сумки между поездками. Также Надя отметила, что порой такая жизнь начинает утомлять, но вряд ли она сможет жить по-другому - поскольку эмоции от концертов полностью компенсируют неудобства от постоянных переездов. Пост Дорофеева дополнила фото с чемоданами.

Читай также: Тина Кароль восхитила Сеть снимком в прозрачном наряде Жизнь на чемоданах 👜. - Да, я никогда не прячу чемодан и он всегда на готове . - Часто спотыкаюсь о него, потому что не успеваю разобрать. - У меня огромная коллекция чемоданов , от маленького , до гигантского ))) - Выбираю яркие , они меня больше радуют. Не люблю обыденное. - Да, большую часть жизни я провожу в дороге . И да , иногда мне это не нравится, скучаю по дому и родным. Но блиииин 🤷‍♀️наверно я уже и не смогу жить по-другому) Приезжаешь, видишь в концертных залах эти счастливые лица зрителей и всё, это любовь. ♥️ - написала Дорофеева.



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