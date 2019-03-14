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"Да, иногда мне это не нравится": Надя Дорофеева рассказала о наболевшем

Комментариев: 3
Участница Время и стекло поделилась как это - жить на чемоданах.

"Да, иногда мне это не нравится": Надя Дорофеева рассказала о наболевшем
instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница “Время и стекло“ Надя Дорофеева написала пост о “жизни на чемоданах“. Артистка поделилась, что, из-за постоянных гастролей, у нее есть большая коллекция разных чемоданов и что иногда она не успеет разбирать сумки между поездками. Также Надя отметила, что порой такая жизнь начинает утомлять, но вряд ли она сможет жить по-другому - поскольку эмоции от концертов полностью компенсируют неудобства от постоянных переездов. Пост Дорофеева дополнила фото с чемоданами.

 

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Жизнь на чемоданах 👜. - Да, я никогда не прячу чемодан и он всегда на готове . - Часто спотыкаюсь о него, потому что не успеваю разобрать. - У меня огромная коллекция чемоданов , от маленького , до гигантского ))) - Выбираю яркие , они меня больше радуют. Не люблю обыденное. - Да, большую часть жизни я провожу в дороге . И да , иногда мне это не нравится, скучаю по дому и родным. Но блиииин 🤷‍♀️наверно я уже и не смогу жить по-другому) Приезжаешь, видишь в концертных залах эти счастливые лица зрителей и всё, это любовь. ♥️ - написала Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жизнь на чемоданах 👜. - Да, я никогда не прячу чемодан и он всегда на готове . - Часто спотыкаюсь о него, потому что не успеваю разобрать. - У меня огромная коллекция чемоданов , от маленького , до гигантского ))) - Выбираю яркие , они меня больше радуют. Не люблю обыденное. - Да, большую часть жизни я провожу в дороге . И да , иногда мне это не нравится, скучаю по дому и родным. Но блиииин 🤷‍♀️наверно я уже и не смогу жить по-другому) Приезжаешь, видишь в концертных залах эти счастливые лица зрителей и всё, это любовь. ♥️ #Ultraboost 19 @adidasukraine

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)


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Теги: Надя Дорофеева, Время и Стекло, гастроли
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  15.03.2019, 11:47
Оценка:  0
pусский
Пиздa у неё болит от жестокой eбли, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  15.03.2019, 11:37
Оценка:  0
гость
А я думал, что жопа!
гость  (аноним)  15.03.2019, 11:30
Оценка:  0
гость
о наболевшем... я думал - колени болят)))
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