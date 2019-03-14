Анна Седокова взбудоражила Сеть откровенными снимками

Экс-участница "ВИА Гры" предстала перед поклонниками в образе сексуальной домохозяйки.

Экс-солистка “ВИА Гры“, украинская певица Анна Седокова привыкла удивлять подписчиков разными эротичными кадрами.

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Недавно на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в образе сексуальной домохозяйки.

На свежем снимке Седокова позирует в оранжевом сарафане в горошек, чулках и в платке из прозрачной ткани. В руке певица держит персик.

В подписи к фото артистка рассказала, что у нее никогда не бывает свободной минуты. У певицы очень плотный график.

День сегодня наглядно демонстрирует разнообразие в моей жизни. В 8 утра завтрак с малышней, провожаю в школу и садик. В 10 утра live концерт. Потом заехала на массажик. Через несколько часов презентация моей линейки сладостей. И ещё через несколько часов, презентация прекрасной коллаборации моей марки одежды. А после нужно заехать к любимой подружке на праздник. Вот, думаю, наверное, ещё нужно сегодня на свидание сходить, - поделилась Анна Седокова.

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Поклонники певицы оценили ее новый образ. “Глаз не оторвать! Очень красивая женщина! Счастья Вам Анна!“, “Анечка, вы бесподобны!“, “Хороша хозяюшка“, “Вам очень идёт такой образ“, “Лучше девушки я не видел“, “Анечка, выглядите супер и сногсшибательно“, - пишут подписчики Седоковой в комментариях под публикацией.

Напомним, ранее Седокова эротично анонсировала сладкую программу.