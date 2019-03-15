MARUV рассказала, за кого будет голосовать на Евровидении.

"Объясняю в последний раз": MARUV эмоционально обратилась к общественности instagram.com/maruvofficial

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Певица Анна Корсун (MARUV), которая победила в Нацотборе на Евровидение-2019, но не подписала договор с НОТУ и не будет представлять Украину на конкурсе, эмоционально обратилась к общественности. На своей странице в Инстаграм MARUV написала пост о том, что устала терпеть манипуляции СМИ, связанные с ее участием в Евровидении. Так, артистка объяснила, что тема, которую “мусолит“ пресса - будет ли MARUV голосовать за своего бывшего наставника Сергея Лазарева - это чистейшей воды спекуляция. MARUV отметила, что будет голосовать за того, кто “взорвет“ Европу.

Признаюсь, я устала от того, что СМИ вырывают мои слова из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов. Ситуация с конкурсом “Евровидение-2019“, которая, казалось бы, давно забыта, каждый день возвращается ко мне новыми заголовками, приводящими в ступор.

Читай также: Число подписей растет на глазах: Украинцы создали петицию в поддержку MARUV Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте “Голос країни-4“, где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы.



За кого я голосую на “Евровидении“? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену “Евровидения“ в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку! - написала MARUV.

Ранее мы писали, что видеоблогер поставил оценку вокалу MARUV, отделив голос от музыки.