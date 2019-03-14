Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Я всегда была дерзкой": Ольга Фреймут поразила Сеть новым фото

Комментариев: 1
Телеведущая впервые за долгое время опубликовала новый кадр.
"Я всегда была дерзкой": Ольга Фреймут поразила Сеть новым фото
"Я всегда была дерзкой": Ольга Фреймут поразила Сеть новым фото
instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут порадовала фанов снимком в стильном образе.

Читай также: Тина Кароль восхитила Сеть снимком в прозрачном наряде

На своей странице в Instagram звезда разместила черно-белый кадр, на котором позирует в черном платье с кружевными вставками.

В подписи к фото ведущая рассказала, что автором снимка является известный украинский фотограф Саша Самсонова. Также Фреймут сообщила интересный факт о своем характере.

“Я завжди була зухвалою. Іноді мені це допомагало . Але частіше - шкодило“, - написала Ольга.

Напомним, Ольга Фреймут разоткровенничалась в день рождения. 

Поделись:
Теги: Ольга Фреймут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
СЕТЬ  (аноним)  15.03.2019, 10:58
Оценка:  0
СЕТЬ
Только не взрывайте меня!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь