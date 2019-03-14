Телеведущая впервые за долгое время опубликовала новый кадр.

"Я всегда была дерзкой": Ольга Фреймут поразила Сеть новым фото instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут порадовала фанов снимком в стильном образе.

Читай также: Тина Кароль восхитила Сеть снимком в прозрачном наряде

На своей странице в Instagram звезда разместила черно-белый кадр, на котором позирует в черном платье с кружевными вставками.

В подписи к фото ведущая рассказала, что автором снимка является известный украинский фотограф Саша Самсонова. Также Фреймут сообщила интересный факт о своем характере.

“Я завжди була зухвалою. Іноді мені це допомагало . Але частіше - шкодило“, - написала Ольга.

Напомним, Ольга Фреймут разоткровенничалась в день рождения.