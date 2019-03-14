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Надежда Мейхер привела в восторг Сеть весенним нарядом

Комментариев: 1
Певица поделилась новым кадром в соцсети.
Надежда Мейхер привела в восторг Сеть весенним нарядом
Надежда Мейхер привела в восторг Сеть весенним нарядом
instagram.com/nadyameiher/

Известная украинская певица, экс-солистка группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер поделилась с поклонниками новым фото.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором предстала в стильном весеннем образе.

На свежем кадре Мейхер позирует в белом облегающем платье и джинсовой куртке.

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Поклонники оценили новый образ певицы. “Просто супер женщина, божественная“, “Сказочно красивая женщина“, “Для меня самая красивая и сексуальная девушка“, “Ну как всегда...ШИКАРНА!“, “Неотразимая леди“, - оставили восторженные комментарии подписчики Мейхер.

Ранее Надежда Мейхер выставила откровенное фото и рассказала, почему постит грустные стихи.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
    14.03.2019, 18:04
Оценка:  -1
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