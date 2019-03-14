Надежда Мейхер привела в восторг Сеть весенним нарядом

Певица поделилась новым кадром в соцсети.

Известная украинская певица, экс-солистка группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер поделилась с поклонниками новым фото.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором предстала в стильном весеннем образе.

На свежем кадре Мейхер позирует в белом облегающем платье и джинсовой куртке.

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Поклонники оценили новый образ певицы. “Просто супер женщина, божественная“, “Сказочно красивая женщина“, “Для меня самая красивая и сексуальная девушка“, “Ну как всегда...ШИКАРНА!“, “Неотразимая леди“, - оставили восторженные комментарии подписчики Мейхер.

Ранее Надежда Мейхер выставила откровенное фото и рассказала, почему постит грустные стихи.