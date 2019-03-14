Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Владимир Остапчук озадачил подписчиков новым фото в Сети

Комментариев: 0
Телеведущий подготовил для фанов забавное задание.
Владимир Остапчук озадачил подписчиков новым фото в Сети
Владимир Остапчук озадачил подписчиков новым фото в Сети
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук часто публикует в соцсетях новые снимки и интересные посты.

Читай также: История любви телеведущего Владимира Остапчука

Недавно на своей странице в Instagram ведущий “Евровидения-2017“ разместил кадр, на котором он сидит за столиком в кафе.

Фото, скорее всего, сделала жена артиста. Она сфотографировала Владимира на улице через огромное окно кафешки.

К свежему кадру Остапчук добавил забавную подпись.

“На этой фотографии 5 человек. Найди их и напиши “нашла/нашёл“ в комментах“, - обратился телеведущий к подписчикам.

Читай также: “Укршоубиз“: украинский телеведущий снял пародию на “Попу, как у Ким“

Пользователи Сети тут же принялись искать людей, попавших в кадр. “Даже 6. Рука возле барной стойки“, “Не знаю, кто как, я всего 5 человек вижу“, “Вова, Лена в отражении, малыш в детском кресле, двое посетителей за барной стойкой сидят и рука бармена“, “Больше. Еще 2 красных светофорных человечка, которым еще 2 сек. стоять. С ними 8“, “Бачу тільки 4,а де ще один“, - пишут в комментариях к фото поклонники Остапчука.

Напомним, ранее, Владимир Остапчук признался, кем был раньше.

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь