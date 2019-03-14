Владимир Остапчук озадачил подписчиков новым фото в Сети

Телеведущий подготовил для фанов забавное задание.

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук часто публикует в соцсетях новые снимки и интересные посты.

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Недавно на своей странице в Instagram ведущий “Евровидения-2017“ разместил кадр, на котором он сидит за столиком в кафе.

Фото, скорее всего, сделала жена артиста. Она сфотографировала Владимира на улице через огромное окно кафешки.

К свежему кадру Остапчук добавил забавную подпись.

“На этой фотографии 5 человек. Найди их и напиши “нашла/нашёл“ в комментах“, - обратился телеведущий к подписчикам.

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Пользователи Сети тут же принялись искать людей, попавших в кадр. “Даже 6. Рука возле барной стойки“, “Не знаю, кто как, я всего 5 человек вижу“, “Вова, Лена в отражении, малыш в детском кресле, двое посетителей за барной стойкой сидят и рука бармена“, “Больше. Еще 2 красных светофорных человечка, которым еще 2 сек. стоять. С ними 8“, “Бачу тільки 4,а де ще один“, - пишут в комментариях к фото поклонники Остапчука.

Напомним, ранее, Владимир Остапчук признался, кем был раньше.