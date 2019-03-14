"Кофе - отдельная тема": Алла Костромичева рассказала о любимых напитках

Украинская модель поделилась секретом своей стройной фигуры.

Известная украинская модель, эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева порадовала фанов новым интересным постом в соцсети.

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В своем Instagram-аккаунте звезда рассказала подписчикам о том, как поддерживает водный баланс.

Костромичева отметила, что любит пить воду, камбучу (чайный гриб), домашние компоты,лимонады, чай и кофе. Но кофе модель употребляет лишь один раз в день и без молока.

“Из напитков я пью воду, камбучу (чайный гриб), домашние компоты/лимонады, чай и кофе. Кофе отдельная тема - не больше одного в день и только если нужно работать и быть в тонусе. Пью без молока. Я вообще не употребляю молоко в чистом виде, у большинства взрослых людей нет ферментов способных его переварить, и оно превращается в нагрузку для организма. Следует помнить, что кофе выводит из организма много воды. Так что на каждое “эспрессо“ вы должны себе любимой поллитра чистой воды“, - поделилась Алла Костромичева.

Также модель рассказала, как употребляет воду на протяжении всего дня.

“Первый стакан воды выпиваю как только проснулась, желательно, чтобы она была теплая (знаю, мерзко), можно с вечера оставлять в термосе. Так желудок и кишечник приготовятся к дальнейшей работе и будут лучше переваривать еду. Если иду на утреннюю тренировку, то добавляю в воду ложку меда, чтобы легче перенести голод до завтрака. (Для меня эти 1,5-2 часа критичны) Потом выпиваю стакан воды через час после завтрака. Тоже самое касается всех приемов пищи: за полчаса “до“ или через час “после“. Вода, выпитая во время еды или сразу после нее, снижает концентрацию желудочного сока, и пища переваривается хуже. Оптимальное количество жидкости заметно ускоряет обмен веществ. Более того, мы часто принимаем жажду за голод, едим вместо того, чтобы пить и, как водится, легко переедаем. Также иногда головная боль является просто симптомом обезвоживания, так что перед тем как глотать спазмолитик, выпейте просто стакан воды и подождите 20 мин. Рекомендуется ежедневно выпивать около 2-2,5 л воды (из расчета 30–40 грамм на 1 кг веса)“, - подытожила украинская модель.

Напомним, ранее Алла Костромичева очаровала Сеть трогательным видео с маленьким сыном.