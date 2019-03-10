Влад Топалов рассказал о том, как относится к плотному графику жены, Регины Тодоренко.

Главное, чтобы делала 2 вещи: Топалов откровенно высказался о съемках жены instagram.com/vladtopalovofficial

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Российский певец Влад Топалов выложил новое фото с женой, ведущей и блогером Региной Тодоренко и рассказал, как относится к ее сильной загруженности. Напомним, что Тодоренко, которая недавно родила ребенка, сейчас активно занимается развитием своего проекта “Пятница с Региной“.

Пост Топалов написал в Инстаграм. В нем он отметил, что сам не в восторге от такого плотного графика жены, но поскольку ей это нравится, то главное, чтобы она успевала делать две главные вещи.

Ууууух! Чем бы это дитя не тешилось , лишь бы улыбалось и сына кормила! Новый сезон ее шоу как вам? Уже посмотрели? По моей физиономии там сразу видно, как мне всё это нравится😂😂😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 @reginatodorenko , дорогая! Ты большая молодец! Горжусь тобой! Не многие знают и видят тебя так, как я. А я знаю, СКОЛЬКО СИЛ, ЗДОРОВЬЯ и НЕРВОВ ты тратишь! Это, конечно, мне не нравится и нравится никогда не будет. Но! Твое шоу любят миллионы! И ты получаешь от этого удовольствие! Вот я и говорю, чем бы ты не тешилась, только улыбайся и корми нас вовремя! Ты - мама года и жена года! Мы тебя любим! Сильно! Рарараааа ! - написал Влад.

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К слову, ранее Топалов выложил в Сеть видео с Региной и сыном, под которым опубликовал “гневный пост“, посвященный жене и бывшему коллеге по дуэту Сергею Лазареву, у которых не хватает времени на общение.

Ниче так у меня жена и друг! @lazarevsergey @reginatodorenko!!!! Ребята мощные! Одна греет одно место на солнце, другой вообще пропал! При чем, понятно, оба были заняты большими делами! У одной вышел новый сезон ее шоу. Которое, кстати, снимаем теперь в нашей квартире, тк сына я не разрешаю таскать по павильонам. У другого , победителя конкурса Евровидение 2019, вышел космический клип и песня! - написал он.

Ранее мы писали, что Тодоренко удивила Сеть странным фото.