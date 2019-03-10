Главное, чтобы делала 2 вещи: Топалов откровенно высказался о съемках жены
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Российский певец Влад Топалов выложил новое фото с женой, ведущей и блогером Региной Тодоренко и рассказал, как относится к ее сильной загруженности. Напомним, что Тодоренко, которая недавно родила ребенка, сейчас активно занимается развитием своего проекта “Пятница с Региной“.
Пост Топалов написал в Инстаграм. В нем он отметил, что сам не в восторге от такого плотного графика жены, но поскольку ей это нравится, то главное, чтобы она успевала делать две главные вещи.
Ууууух! Чем бы это дитя не тешилось , лишь бы улыбалось и сына кормила! Новый сезон ее шоу как вам? Уже посмотрели? По моей физиономии там сразу видно, как мне всё это нравится😂😂😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 @reginatodorenko , дорогая! Ты большая молодец! Горжусь тобой! Не многие знают и видят тебя так, как я. А я знаю, СКОЛЬКО СИЛ, ЗДОРОВЬЯ и НЕРВОВ ты тратишь! Это, конечно, мне не нравится и нравится никогда не будет. Но! Твое шоу любят миллионы! И ты получаешь от этого удовольствие! Вот я и говорю, чем бы ты не тешилась, только улыбайся и корми нас вовремя! Ты - мама года и жена года! Мы тебя любим! Сильно! Рарараааа ! - написал Влад.
Ууууух! Чем бы это дитя не тешилось , лишь бы улыбалось и сына кормила! Новый сезон ее шоу как вам? Уже посмотрели? По моей физиономии там сразу видно, как мне всё это нравится😂😂😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 @reginatodorenko , дорогая! Ты большая молодец! Горжусь тобой! Не многие знают и видят тебя так, как я. А я знаю, СКОЛЬКО СИЛ, ЗДОРОВЬЯ и НЕРВОВ ты тратишь! Это, конечно, мне не нравится и нравится никогда не будет. Но! Твое шоу любят миллионы! И ты получаешь от этого удовольствие! Вот я и говорю, чем бы ты не тешилась, только улыбайся и корми нас вовремя! Ты - мама года и жена года! Мы тебя любим! Сильно! Рарараааа ! #jeeprussia #vtteam #vladtopalov #тамгдеты #jeep #prtshow @prtshow
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К слову, ранее Топалов выложил в Сеть видео с Региной и сыном, под которым опубликовал “гневный пост“, посвященный жене и бывшему коллеге по дуэту Сергею Лазареву, у которых не хватает времени на общение.
Ниче так у меня жена и друг! @lazarevsergey @reginatodorenko!!!! Ребята мощные! Одна греет одно место на солнце, другой вообще пропал! При чем, понятно, оба были заняты большими делами! У одной вышел новый сезон ее шоу. Которое, кстати, снимаем теперь в нашей квартире, тк сына я не разрешаю таскать по павильонам. У другого , победителя конкурса Евровидение 2019, вышел космический клип и песня! - написал он.
Ниче так у меня жена и друг! @lazarevsergey @reginatodorenko !!!! Ребята мощные! Одна греет одно место на солнце, другой вообще пропал! При чем, понятно, оба были заняты большими делами! У одной вышел новый сезон ее шоу. Которое, кстати, снимаем теперь в нашей квартире, тк сына я не разрешаю таскать по павильонам. У другого , победителя конкурса Евровидение 2019, вышел космический клип и песня! Клип, кстати, снимал ему еще один мой друг, Костя, @severvideo , который из-за съемок Сережи, не успел закончить мой сценарий и, соответственно, снять мне видео! Всё это не было бы проблемой, если бы ХОТЬ ОДНА ИЗ ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ ПРИСЛАЛА ХОТЬ ОДИН ТИЗЕР МНЕ, ХОТЬ ОДНУ ССЫЛКУ, ХОТЬ ОДИН ВИДОС, для всех этих свайпов, @....яйпов , и тд. Я ж тоже, как бээээ, хочу выложить там, поддержать, похвастаться, поделиться. Но нет! Эти господа ваще про меня забыли и все занимаются своими делами! И они меня этим очень бесят! 2ой день прошу что у одной, что у другого! Нет! Не нужны им мы с вами! Ну и хрен с ними! А пока вот вам видосик с закулисья съемок @prtshow, поем сыну нашу любимую песню!!!♥️♥️♥️♥️😂😂😂😂😂🐻🐻🐻🐻🐻 #vtteam #vladtopalov #тамгдеты #владтопалов #jeep #jeeprussia #eurovision2019 Это я так шучу, конечно! Я обоих поздравляю! Люблю и горжусь! Ну и еще скучаю немножко..... по сыну😝🤓♥️ как у вас дела? Простите меня за всё, братья и сестры! С Праздником Вас!
Ранее мы писали, что Тодоренко удивила Сеть странным фото.
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