Даша Астафьева поразила фанов соблазнительными снимками

Звезда вновь разместила в Сети откровенные фото.

Популярная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева порадовала фанатов новыми снимками.

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Девушка опубликовала в Instagram кадры с эротической фотосессии. На одном с кадров девушка прикрывает обнаженную грудь стеклянными шарами.

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На других снимках Астафьева предстала в очень откровенном наряде, а вокруг нее мыльные пузыри.

В подписи к одному с кадров певица анонсировала выход новой песни #Playmate.

Напомним, что ранее Астафьева шокировала поклонников новыми снимками для Playboy.