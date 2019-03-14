Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Астафьева поразила фанов соблазнительными снимками

Комментариев: 1
Звезда вновь разместила в Сети откровенные фото.
Даша Астафьева поразила фанов соблазнительными снимками
Даша Астафьева поразила фанов соблазнительными снимками
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева порадовала фанатов новыми снимками.

Читай также: Даша Астафьева шокировала Сеть странным нарядом

Девушка опубликовала в Instagram кадры с эротической фотосессии. На одном с кадров девушка прикрывает обнаженную грудь стеклянными шарами.

Читай также: Даша Астафьева похвасталась естественной красотой

На других снимках Астафьева предстала в очень откровенном наряде, а вокруг нее мыльные пузыри.

В подписи к одному с кадров певица анонсировала выход новой песни #Playmate.

Напомним, что ранее Астафьева шокировала поклонников новыми снимками для Playboy.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.03.2019, 16:42
Оценка:  0
гость
Когда эта старая блять засунет себе по шару в пизду и в жопу?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь