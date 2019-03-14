Даша Астафьева поразила фанов соблазнительными снимками
Звезда вновь разместила в Сети откровенные фото.
Популярная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева порадовала фанатов новыми снимками.
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Девушка опубликовала в Instagram кадры с эротической фотосессии. На одном с кадров девушка прикрывает обнаженную грудь стеклянными шарами.
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На других снимках Астафьева предстала в очень откровенном наряде, а вокруг нее мыльные пузыри.
В подписи к одному с кадров певица анонсировала выход новой песни #Playmate.
Напомним, что ранее Астафьева шокировала поклонников новыми снимками для Playboy.
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