Ким Кардашьян выложила фото с зеленоватыми волосами.

"Вау! Красивая русалка!": Ким Кардашьян удивила цветом волос instagram.com/kimkardashian

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Американская шоувумен, модель и актриса Ким Кардашьян предстала в новом неожиданном образе. В Инстаграм Кардашьян выложила фото с зеленовато-голубыми волосами.

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Подписчиков Кардашьян вдохновил новый образ Ким. Они назвали ее “прекрасной русалкой“ и “как всегда невероятно эффектной“.

Вау, это что-то невероятно красивое, - написали в сети.

К слову, морская тематика в образе Ким в последнее время - не редкость. Так, недавно звезда выложила в Сеть фото в наряде французского дизайнера Тьерри Мюглара из серии “Медузы“. Платье с пластиковым корсетом одновременно напоминает наряд древнегреческой богини и раковину-жемчужницу.

Я благодарна @manfredthierrymugler за то, что позволил мне надеть это платье Couture из коллекции “Les Méduses“, - написала Ким.



Второй наряд кутюрье, который также примерила Ким - оформлен в форме морской ракушки.

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