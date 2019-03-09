Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Вау! Красивая русалка!": Ким Кардашьян удивила цветом волос

Комментариев: 0
Ким Кардашьян выложила фото с зеленоватыми волосами.

"Вау! Красивая русалка!": Ким Кардашьян удивила цветом волос
instagram.com/kimkardashian

Читай также: “Нереально красивая“: Каменских очаровала снимком в ярком наряде

Американская шоувумен, модель и актриса Ким Кардашьян предстала в новом неожиданном образе. В Инстаграм Кардашьян выложила фото с зеленовато-голубыми волосами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🧜‍♀️

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Читай также: День рождения Игоря Кондратюка: интересные факты об имениннике

Подписчиков Кардашьян вдохновил новый образ Ким. Они назвали ее “прекрасной русалкой“ и “как всегда невероятно эффектной“. 

Вау, это что-то невероятно красивое, - написали в сети.

К слову, морская тематика в образе Ким в последнее время - не редкость. Так, недавно звезда выложила в Сеть фото в наряде французского дизайнера Тьерри Мюглара из серии “Медузы“. Платье с пластиковым корсетом одновременно напоминает наряд древнегреческой богини и раковину-жемчужницу.

Я благодарна @manfredthierrymugler за то, что позволил мне надеть это платье Couture из коллекции “Les Méduses“, - написала Ким.
 

Второй наряд кутюрье, который также примерила Ким - оформлен в форме морской ракушки.

Ранее мы писали, что Нетта Барзилай удивила выступлением в купальнике. 

Поделись:
Теги: Ким Кардашьян, наряды звезд, необычные наряды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь