Внучка Софии Ротару похвасталась стильным образом на фото из Парижа.

"Нежно и изысканно": Внучка Ротару позировала в стильном наряде украинского бренда instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка Софии Ротару 17-летняя модель Соня Евдокименко порадовала подписчиков свежим фото в ярком образе. На снимке, который девушка выложила в Инстаграм, она позирует в мини-платье с цветочной вышивкой от Vita Kin. Поверх платья-вышиванки наброшен оригинальный двухцветный треч из новой коллекции украинского бренда CHAKSHYN, а дополняют образ бежевые ботильоны. Наряд подчеркивает длинные стройные ножки Сони.

Подписчики похвалили снимок и отметили, что Соня на нем - “сама нежность и изысканность“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак затроллили за наряд.

