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"Нежно и изысканно": Внучка Ротару позировала в стильном наряде украинского бренда

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Внучка Софии Ротару похвасталась стильным образом на фото из Парижа.

"Нежно и изысканно": Внучка Ротару позировала в стильном наряде украинского бренда
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка Софии Ротару 17-летняя модель Соня Евдокименко порадовала подписчиков свежим фото в ярком образе. На снимке, который девушка выложила в Инстаграм, она позирует в мини-платье с цветочной вышивкой от Vita Kin. Поверх платья-вышиванки наброшен оригинальный двухцветный треч из новой коллекции украинского бренда CHAKSHYN, а дополняют образ бежевые ботильоны. Наряд подчеркивает длинные стройные ножки Сони.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boho-chic vibes 💛

Публикация от Sofia Eve (@iamsofiaeve)

Подписчики похвалили снимок и отметили, что Соня на нем - “сама нежность и изысканность“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак затроллили за наряд. 
 

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Теги: София Ротару, дети звезд, модные наряды
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Источник: Ivona.bigmir.net

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