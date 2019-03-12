Екатерина Кухар показала, как перевоплотилась в мистического Андрогина
Известная украинская балерина, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар опубликовала в Instagram видео.
Читай также: Екатерина Кухар впервые показала своих родителей
В ролике звезда показала, как ей делают сценический грим для постановки “Дети ночи. Андрогин“. В подписи к видео Екатерина рассказала, что съемки проходили специально для популярного глянца Vogue.
Театр для каждого начинается по-своему... Для зрителя - с вешалки, для костюмера - с пуговицы, а для артиста, который пришел на спектакль - со сценического грима... Специально для журнала @vogue_ukraine мы раскрыли секрет перевоплощения в мистического Андрогина, - написала Екатерина Кухар.
Театр для каждого начинается по-своему........ Для зрителя - с вешалки, для костюмера - с пуговицы , а для артиста, который пришел на спектакль - со сценического грима.... Специально для журнала @vogue_ukraine мы раскрыли секрет перевоплощения в мистического Андрогина. #artmakeup #vogue #childrenofthenight #тайнызакулисья #beckstage #makeup #ukraine #balletlife #art
Читай также: Екатерина Кухар поделилась секретом счастливых супружеских отношений
Подписчики звезды оставили много восторженных комментариев к публикации. “Богиня. Більше слів не підібрати“, “Невероятно женственная, очаровательная, чарующая“, “Когда даже воздух пропитан творчеством и волшебством“, “Магическое превращение! Екатерина очарование!“, “Екатерина, ваша красота и трудолюбие вдохновляют на творчество. Любуюсь вашим с супругом творческим союзом, понимаю как это может быть непросто вместе делать столько проектов! Вы волшебная пара“, Завораживающая воздушная Нежность! Катя, Балет, Театр!!!“, - пишут поклонники Екатерины.
Напомним, ранее Екатерина Кухар трогательно поздравила сына с днем рождения.
Полная версия правил