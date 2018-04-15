"Безвкусица по-богатому": Лорак снова нарвалась на шквал критики за наряд

Ани Лорак затроллили за образ египетской царицы Нефертити.

"Пошлятина и безвкусица": Лорак снова нарвалась на шквал критики за наряд instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак в очередной раз нарвалась на шквал критики в Сети. Новую волну недовольства фолловеров вызвал отрывок выступления звезды из шоу “Дива“ в наряде по мотивам образа египетской царицы Нефертити. Видео Лорак выложила в Инстаграм.

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Подписчики бурно отреагировали на видео, большинство комментариев - негативные. Фолловеры раскритиковали наряд Лорак, ее “натянутую мимику“ и обвинили Лорак в плагиате западных звезд.

Колхоз стайл))) как говорят “ПО БАХАТАМУ безвкусица“... постановка одна а песни старые и неподходящие к образам, к тому же танцы бревна, - отметили в Сети.

При чем ее песни к образам Египта? Безвкусица, пошлятина полная. Хотела закосить под шоу западных звезд а получилась полное г)))) - написали в Сети.

Это смело,замахнуться на Нифертити) - удивились в комментариях.

Читай также: “Теперь я ещё и кондитер“: Седокова эротично анонсировала сладкую программу При чем здесь Клеопатра или Нефертити?Женщина красивая,но репертуар и пение.... - отметили поклонники.

У нее даже мимика натянутая в припеве. Ничего против не имею , сказочная артистка, но видимо перекур нужен, - написали в Сети.



Полностью скопировано у Бейонсе🤣🤣🤣🤣 - потроллили поклонники.

Напомним, что в образе египетской царицы Нефертити выступали иностранные звезды, в том числе Бейонсе и Рианна.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поразила странным нарядом.

