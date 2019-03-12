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Смело: Фигуристая Нетта Барзилай поразила выступлением в купальнике

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Победительница Евровидения-2018 вышла на сцену в неожиданно смелом образе.

Смело: Фигуристая Нетта Барзилай поразила выступлением в купальнике
Смело: Фигуристая Нетта Барзилай поразила выступлением в купальнике
instagram.com/nettabarzi

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Израильская певица Нетта Барзилай, которая выиграла Евровидение-2018, показав эпатажный и необычный номер, продолжает подогревать интерес публики. Так, на одном из концертов Нетта появилась в ярко-желтом купальнике, который открывает пышные формы певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Going bananas with @bananhot @noabeny @neta_alchimister

Публикация от netta barzilai (@nettabarzi)

Фото и видео выступления звезда выложила в Инстаграм.

Напомним, что недавно артистка выпустила новый клип, снятый в Киеве.

Ранее мы писали, что Настя Каменских получила множество комплиментов в Сети за яркое фото.

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Теги: Нетта Барзилай, наряды звезд, фото в купальнике
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 13:03
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фу, тошнит! хватит людей пугать!!!
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