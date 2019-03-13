"Султан Гриша": ведущий "Холостяка" примерял неожиданный образ

Григорий Решетник поделился забавным кадром.

Известный телеведущий канала СТБ Григорий Решетник поделился с поклонниками новым кадром в соцсети.

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На своей странице в Instagram несменный ведущий “Холостяка“ опубликовал фото, на котором предстал в неожиданном образе.

На свежем снимке Решетник позирует в басейне с полотенцем на голове.

“Султан Сулейман Гріша Падишах“, - забавно подписал кадр Григорий Решетник.

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Пользователям Сети понравился новый образ звезды. “Григорій))) Султан?) Той момент, коли пожартував, поки дружина не поряд“, “Прекрасный look:)“, “Готовил сюрприз жене и не удержался“, “Падишах на релаксі“, “А где твой гарем, Григорий?КРАСАВЧИК и рядом ни одной дамы!!!“, “Замечательный султан.“ Роксолане“ респект“, “Супер Фотка! Только рядом не хватает Вашей Главной Султанши! и Ваших сыночков“, – пишут подписчики Григория.

Напомним, ранее Григорий Решетник очаровал Сеть архивными снимками своих сыновей.