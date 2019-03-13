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"Рыжее Солнышко": Слава Каминская показала, какой была в детстве

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Солистка группы "НеАнгелы" показала архивное фото.
"Рыжее Солнышко": Слава Каминская показала, какой была в детстве
"Рыжее Солнышко": Слава Каминская показала, какой была в детстве
instagram.com/babaslavka

Украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ порадовала фанов новым постом в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр с семейного архива. На фото Слава позирует вместе со своей младшей сестрой Александрой.

В подписи к архивному снимку звезда рассказала, как в детстве комплексовала из-за рыжего цвета волос, а сейчас хотела бы вернуть тот оттенок.

“А я дедушку не бил“. Наш с @this.is.aleks корпоративный цвет. Раньше мои волосы были намного рыжее, но меня это раздражало, и я ужасно из-за них комплексовала. Мне говорили, что когда я вырасту, буду гордиться своим цветом волос, но я, понятное дело, не верила.  Выросла... меня все устраивает, но с возрастом, к сожалению , он стал не таким ярким. Все проходит... и даже рыжина. Время беспощадно... Цените каждый момент“, - написала Слава Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«А я дедушку не бил» Наш с @this.is.aleks корпоративный цвет Раньше мои волосы были намного рыжее , но меня это раздражало и я ужасно из-за них комплексовала Мне говорили , что когда я вырасту , буду гордиться своим цветом волос , но я , понятное дело , не верила Выросла.... меня все устраивает , но с возрастом , к сожалению , он стал не таким ярким Все проходит .... и даже рыжина время беспощадно .... цените каждый момент ...

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

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Подписчики оставили много позитивных отзывов о фото. “Солнечные“, “Клааасс, какой рыжик“, “Лапушки“,“Обожнюю риже волосся!“,“Блин это реально взрыв мозга“, “Рыжики-это чудо!“, “Прям Пепи длинный чулок:) но, реально красивые девчонки“, “Ой класс! Обожаю такие ретро фото) а у меня был такой же свитер, только бирюзовый“, - пишут пользователи Сети в комментариях под публикацией.

Напомним, ранее Слава Каминская поразила фанов роскошным нарядом.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pearl-diver    14.03.2019, 12:15
Оценка:  0
pearl-diver
...был такой маленький рыжанький поросёначак.. а выросла такая большая.. ..шо выросло то выросло..
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