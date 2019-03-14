"Четкая девчонка": Лободу затроллили за фото в спортивном костюме

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Певица Светлана Лобода возмутила подписчиков фото в спортивном костюме. Снимок Лобода выложила в Инстаграм.

Лови ,цени момент, до того, как он станет воспоминанием...🙌, - написала Светлана.

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Подписчики Лободы активно прокомментировали пост. Некотором фолловерам пришелся по вкусу наряд певицы, однако, большинство отметили, что спортивный костюм и кроссовки смотрятся на ней грубо.

Ужасссс, что за одежда всегда?? - переспросили поклонники.

Чуть чуть женственности не помешало бы...а то одно и то же одни спортивные костюмы..., - написали фолловеры.



Как можно такой стиль любить!! - возмутились в Сети.



Непонятный костюм и не идёт !!! - написали в комментариях.