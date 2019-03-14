Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Четкая девчонка": Лободу затроллили за фото в спортивном костюме

Комментариев: 0
Светлана Лобода удивила Сеть снимком в "леопардовом" спортивном костюме и стоптанных кроссовках .

"Четкая девчонка": Лободу затроллили за фото в спортивном костюме
instagram.com/lobodaofficial

Читай также: Светлана Лобода нарвалась на критику в Сети из-за больших губ

Певица Светлана Лобода возмутила подписчиков фото в спортивном костюме. Снимок Лобода выложила в Инстаграм. 

Лови ,цени момент, до того, как он станет воспоминанием...🙌, - написала Светлана.

Читай также: “Нереально красивая“: Каменских очаровала снимком в ярком наряде

Подписчики Лободы активно прокомментировали пост. Некотором фолловерам пришелся по вкусу наряд певицы, однако, большинство отметили, что спортивный костюм и кроссовки смотрятся на ней грубо.

Светлана, чёткая девчонка 🤘🕶️🎶, - отметили в комментариях.

Ужасссс, что за одежда всегда?? - переспросили поклонники.

Чуть чуть женственности не помешало бы...а то одно и то же одни спортивные костюмы..., - написали фолловеры.

Как можно такой стиль любить!! - возмутились в Сети.


Непонятный костюм и не идёт !!! - написали в комментариях. 


Ранее мы писали, что Ани Лорак поразила неожиданным нарядом.
 

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, наряды звезд, перебежчики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь