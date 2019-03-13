"Хмельницкий ангел": Леся Никитюк предстала в неожиданном образе

Звезда показала новый кадр с отдыха в Египте.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать фанов снимками с отдыха в Египте.

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На днях Леся опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый кадр, на котором позирует в пустыне. На звезде черно-белый полосатый купальник, джинсовая юбка, черная панама, а за спиной – “крылья“, сделанные с растений.

В подписи к фото телеведущая предложила подписчикам заработать 500 гривен за лучший комментарий к этому кадру.

“Лучший комментарий ...от меня 500 грн на карточку и бинты Тутанхамона в подарок! Починаю читати“, - написала Никитюк.

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Пользователи Сети принялись активно комментировать публикацию. “Хмельницкий ангел пустыни“, “Ангел Леся, ступил на Землю грешную, чтобы помочь людям в спасении человечества“, “ Шла, шла, шла сноп сена нашла, на спину прицепили и дальше пошла“, “Покоряют Египет длинные ноги, крылья спасают в песчаной дороге... Леся - богиня песка и пустыни! Идти и лететь не проблема отныне“, “Голубь мира“, “Украинский ангел“, “Наша Леся всем богиня и чертовски хороша, только вот она богиня не реки, а камыша. Ножки длинные имеет и одета лучше всех, только плохо, что Лесюня не встречает там рассвет“, “Ты самая лучшая богиня пустыни“, - “Сельский ангел прилетел на отдых в Египет“, - пишут подписчики Никитюк.

Напомним, Леся Никитюк покорила Сеть полосатым купальником.