Настя Каменских выложила фото в яркой цветастой юбке.

"Нереально красивая": Каменских очаровала снимком в ярком наряде instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских поделилась ярким фото для одного из известных глянцев. Снимок Каменских выложила в Инстаграм. На нем Настя позирует в коротком черном топе и юбке с ярким рисунком в крупные цветы. Волосы артистки небрежно заброшены на одну сторону.

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Фолловеры Каменских похвалили снимок и отметили, что в нем все подобрано удачно - и образ артистки, и фон.

Очень оригинальная юбка 😏❤️, - заметили подписчики.

Розовый фон очень красиво подобран под ваш образ ! 😍❤️ - отметили в комментариях.

Нереально КРАСИВАЯ😍😍😍😍😍😍😍, - написали пользователи Сети.

Обворожительная 🌷, - написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась, кого считает самым привлекательным мужчиной.