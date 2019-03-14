"Нереально красивая": Каменских очаровала снимком в ярком наряде
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Украинская певица Настя Каменских поделилась ярким фото для одного из известных глянцев. Снимок Каменских выложила в Инстаграм. На нем Настя позирует в коротком черном топе и юбке с ярким рисунком в крупные цветы. Волосы артистки небрежно заброшены на одну сторону.
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Фолловеры Каменских похвалили снимок и отметили, что в нем все подобрано удачно - и образ артистки, и фон.
Очень оригинальная юбка 😏❤️, - заметили подписчики.
Розовый фон очень красиво подобран под ваш образ ! 😍❤️ - отметили в комментариях.
Нереально КРАСИВАЯ😍😍😍😍😍😍😍, - написали пользователи Сети.
Обворожительная 🌷, - написали фолловеры.
Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась, кого считает самым привлекательным мужчиной.
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