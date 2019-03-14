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"Нереально красивая": Каменских очаровала снимком в ярком наряде

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Настя Каменских выложила фото в яркой цветастой юбке.

"Нереально красивая": Каменских очаровала снимком в ярком наряде
instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских поделилась ярким фото для одного из известных глянцев. Снимок Каменских выложила в Инстаграм. На нем Настя позирует в коротком черном топе и юбке с ярким рисунком в крупные цветы. Волосы артистки небрежно заброшены на одну сторону.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@cosmopolitanukraine 💗

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Фолловеры Каменских похвалили снимок и отметили, что в нем все подобрано удачно - и образ артистки, и фон.

Очень оригинальная юбка 😏❤️, - заметили подписчики.

Розовый фон очень красиво подобран под ваш образ ! 😍❤️ - отметили в комментариях. 

Нереально КРАСИВАЯ😍😍😍😍😍😍😍, - написали пользователи Сети.

Обворожительная 🌷, - написали фолловеры. 

Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась, кого считает самым привлекательным мужчиной.

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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