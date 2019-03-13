Совсем скоро малышу исполниться год.

Джамала очаровала Сеть трогательными кадрами с мужем и подросшим сыном instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица, победительница “Евровидения 2016“ Джамала порадовала поклонников семейными снимками.

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В Instagram-Stories звезда опубликовала несколько милых фото и трогательное видео, на которых можно увидеть ее мужа Сеит-Бекира и маленького сына Эмира-Рахмана, которому совсем скоро исполниться год.

Джамала засняла, как мальчик делает свои первые шаги и пытается его разбудить.

Муж и сын Джамалы Скриншот

Муж и сын Джамалы Скриншот

Муж и сын Джамалы Скриншот

Отметим, что Джамала и Сеит-Бекир поженились 26 апреля 2017 года. А 27 марта 2018 года у пары родился сын.

Напомним, ранее Джамала призналась, куда пропала из соцсетей после Нацотбора.