Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джамала очаровала Сеть трогательными кадрами с мужем и подросшим сыном

Комментариев: 1
Совсем скоро малышу исполниться год.
Джамала очаровала Сеть трогательными кадрами с мужем и подросшим сыном
Джамала очаровала Сеть трогательными кадрами с мужем и подросшим сыном
instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица, победительница “Евровидения 2016“ Джамала порадовала поклонников семейными снимками.

Читай также: “Богиня Египта“: Леся Никитюк покорила Сеть полосатым купальником

В Instagram-Stories звезда опубликовала несколько милых фото и трогательное видео, на которых можно увидеть ее мужа Сеит-Бекира и маленького сына Эмира-Рахмана, которому совсем скоро исполниться год.

Джамала засняла, как мальчик делает свои первые шаги и пытается его разбудить.

Муж и сын Джамалы
Муж и сын Джамалы
Скриншот

Муж и сын Джамалы
Муж и сын Джамалы
Скриншот

Муж и сын Джамалы
Муж и сын Джамалы
Скриншот

Отметим, что Джамала и Сеит-Бекир поженились 26 апреля 2017 года. А 27 марта 2018 года у пары родился сын.

Напомним, ранее Джамала призналась, куда пропала из соцсетей после Нацотбора.

Поделись:
Теги: Джамала
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Vladnadal    13.03.2019, 18:48
Оценка:  0
Vladnadal
КОНЧЕГЛОТКА ПРОДАЖНОКАЦАПСКАЯ!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь