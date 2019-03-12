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"Убойная мимика": Тодоренко рассмешила Сеть фото со съемок

Комментариев: 1
Регина Тодоренко опубликовала забавный снимок с удивленным выражением лица.

"Убойная мимика": Тодоренко рассмешила Сеть снимком со съемок
instagram.com/reginatodorenko

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Ведущая Регина Тодоренко рассмешила Сеть фото со съемок своей программы “Пятница с Региной“. На снимке у Регины подчеркнуто удивленное выражение лица - округлившиеся глаза и наморщенный лоб. В руках у ведущей бумажный стаканчик с кофе.

Мое лицо, когда прочитала комментарии под новым выпуском с Леной Темниковой. 💪🏻💪🏻💪🏻 Ух, ребята, у нас будет огненный сезон @prtshow ❤️Спасибо вам огромное за ваше внимание! Мы будем стараться делать ещё круче, информативнее и интереснее) - написала Тодоренко.

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Подписчики подыграли ведущей и отметили, что она даже на этом снимке “красавица“ и поражает “убойной мимикой“.

Давай Регина, рви и жги! - отметили в Сети.

Как всегда на высоте!!!100% - написали фолловеры.

Регина, лоб как у бабули 80 лет. Не фоткай так больше. 😮 - запереживали подписчики.


Огонь 🔥, - написали в Сети.
 

Ранее мы писали, что Ани Лорак шокировала неожиданным образом.

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Теги: Регина Тодоренко, смешные фото
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.03.2019, 15:46
Оценка:  0
pусский
Это она увидела мой вставший отросток!
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