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"Йоу!": Лорак шокировала Сеть неожиданным образом

Комментариев: 3
Ани Лорак выставила фото в коже и берцах.

"Йоу!": Лорак шокировала Сеть неожиданным образом
instagram.com/anilorak

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Ани Лорак в очередной раз столкнула фолловеров лбами. Поводом для новых споров стал наряд звезды, который она “засветила“ на фото в Инстаграм. На снимке Лорак позирует в сером пуловере,  кожаных штанах и берцах. 

Скоро начинаем! #шоуДива#сегодня #Новосибирск#аншлаг, - написала Лорак.

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Подписчики Лорак по-разному отреагировали на “прикид“ певицы. Одним он очень понравился и они похвалили стиль Каролины, сделав отдельный комплимент пышной груди, которую подчеркнула кофта.

Грудь зе бест, - написали фолловеры.

Просто красотка, - отметили в Сети.

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Однако голос подали и хейтеры Лорак, который раскритиковали “грубый“ и не женственный образ звезды.

Тебе уже ни 20 лет чтобы так одеваться 😱😱, - написали в Сети.

Ты что, терминатор 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣???? Очки сними, это неуважение к зрителям и фотографу - возмутились в комментариях.


Лорак в жизни как подросток одевается ... нет женственности никакой 🤦🏼‍♀️, - возмущенно написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Лорак похвалили за естественную красоту. 

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Теги: наряды Ани Лорак, Ани Лорак, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  13.03.2019, 15:42
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У меня встал! А на жалких хахлов я насрал, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  13.03.2019, 15:02
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Нахера нам в Украине новости о прокацапской потаскухе?
Пуст на нее кацапские выблядки дрочат!
гость  (аноним)  13.03.2019, 14:52
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гость
Петухи с новосибирской птицефабрики настояли на продолжении......
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