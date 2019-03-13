"Йоу!": Лорак шокировала Сеть неожиданным образом
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Ани Лорак в очередной раз столкнула фолловеров лбами. Поводом для новых споров стал наряд звезды, который она “засветила“ на фото в Инстаграм. На снимке Лорак позирует в сером пуловере, кожаных штанах и берцах.
Скоро начинаем! #шоуДива#сегодня #Новосибирск#аншлаг, - написала Лорак.
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Подписчики Лорак по-разному отреагировали на “прикид“ певицы. Одним он очень понравился и они похвалили стиль Каролины, сделав отдельный комплимент пышной груди, которую подчеркнула кофта.
Грудь зе бест, - написали фолловеры.
Просто красотка, - отметили в Сети.
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Однако голос подали и хейтеры Лорак, который раскритиковали “грубый“ и не женственный образ звезды.
Тебе уже ни 20 лет чтобы так одеваться 😱😱, - написали в Сети.
Ты что, терминатор 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣???? Очки сними, это неуважение к зрителям и фотографу - возмутились в комментариях.
Лорак в жизни как подросток одевается ... нет женственности никакой 🤦🏼♀️, - возмущенно написали фолловеры.
Ранее мы писали, что Лорак похвалили за естественную красоту.
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Пуст на нее кацапские выблядки дрочат!