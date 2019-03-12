"Теперь я ещё и кондитер": Седокова эротично анонсировала сладкую программу

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Певица Анна Седокова, которая в последнее время активно эпатирует публику откровенными фото, анонсировала закрытое мероприятие, на котором представит десерты собственного приготовления. В Инстаграм Анна опубликовала “игривые“ снимки с “десертами из детства“ - вафельными трубочками, “персиками“ и баночками со сгущенным молоком. В посте Седокова отметила, что обожает сгущенку, потому с удовольствием готовит с ней разнообразные сладости.

Вот так лучше !!!! Никогда не поздно все поменять 🥳Давайте повторим и сделаем вид, что вы не видели предыдущий пост 😂❤️

У меня большой сладкий сюрприз для вас ! Ведь теперь я ещё и кондитер 👩🏽‍🍳 ! С радостью объявляю, что 14 марта стартует наша сладкая и очень вкусная коллекция вкусностей вместе с любимыми @love__and__sweets 🎂 под названием #MilkMama Ведь я ничего не люблю как сгущёнку и молоко в целом !

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Мы вместе с @sezhukov и @burdreginaрешили вернуть такие вкусные и любимые в детстве трубочки, вафельные тортики, орешки , персики и трём лечес тортики !!! И у нас появился грандиозный повод встретиться!

И сейчас я разыграю 7 пригласительных на закрытую презентацию десертов, - написала Анна.