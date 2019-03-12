"Теперь я ещё и кондитер": Седокова эротично анонсировала сладкую программу
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Певица Анна Седокова, которая в последнее время активно эпатирует публику откровенными фото, анонсировала закрытое мероприятие, на котором представит десерты собственного приготовления. В Инстаграм Анна опубликовала “игривые“ снимки с “десертами из детства“ - вафельными трубочками, “персиками“ и баночками со сгущенным молоком. В посте Седокова отметила, что обожает сгущенку, потому с удовольствием готовит с ней разнообразные сладости.
Вот так лучше !!!! Никогда не поздно все поменять 🥳Давайте повторим и сделаем вид, что вы не видели предыдущий пост 😂❤️
У меня большой сладкий сюрприз для вас ! Ведь теперь я ещё и кондитер 👩🏽🍳 ! С радостью объявляю, что 14 марта стартует наша сладкая и очень вкусная коллекция вкусностей вместе с любимыми @love__and__sweets 🎂 под названием #MilkMama Ведь я ничего не люблю как сгущёнку и молоко в целом !
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Мы вместе с @sezhukov и @burdreginaрешили вернуть такие вкусные и любимые в детстве трубочки, вафельные тортики, орешки , персики и трём лечес тортики !!! И у нас появился грандиозный повод встретиться!
И сейчас я разыграю 7 пригласительных на закрытую презентацию десертов, - написала Анна.
Вот так лучше !!!! Никогда не поздно все поменять 🥳Давайте повторим и сделаем вид, что вы не видели предыдущий пост 😂❤️ У меня большой сладкий сюрприз для вас ! Ведь теперь я ещё и кондитер 👩🏽🍳 ! С радостью объявляю, что 14 марта стартует наша сладкая и очень вкусная коллекция вкусностей вместе с любимыми @love__and__sweets 🎂 под названием #MilkMama Ведь я ничего не люблю как сгущёнку и молоко в целом ! Мы вместе с @sezhukov и @burdregina решили вернуть такие вкусные и любимые в детстве трубочки, вафельные тортики, орешки , персики и трём лечес тортики !!! И у нас появился грандиозный повод встретиться! И сейчас я разыграю 7 пригласительных на закрытую презентацию десертов. ⠀ Чтобы выиграть пригласительные на презентацию, нужно👇🏼 ⠀ 1⃣Подписаться на @annasedokova и @love__and__sweets ⠀ 2⃣Только для жителей Москвы или Подмосковья. У вас должна быть физическая возможность приехать в кафе. ⠀ 3⃣Пишите комментарий «Я иду!»👌🏻 ⠀ 4⃣12.03 будут итоги. Откройте страничку, чтобы вас было видно. ⠀ До встречи 14 марта. Регина Бурд, Серёжа Жуков и я будем ждать вас. ⠀ А вы любите сгущенку так же как и мы ??? Если да то ставим лайк 🥰😋🤪
Ранее мы писали, что Седокова возмутила Сеть откровенными фото.
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