В США разоблачили одну из крупнейших афер десятилетия.

Известная американская актриса угодила под арест instagram.com/felicityhuffman

Читай также: “Как аппетитная закусочка“: Модель plus-size показала результаты тренировок

ФБР арестовало актрису Фелисити Хаффман, которая сыграла Линетт Скаво в сериале “Отчаянные домохозяйки“ за участие в громкой афере. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Причиной ареста актрисы и еще 50 человек стали взятки в престижных американских колледжах, которые богатые родители давали за гарантированное поступление их детей. Также в центре скандала оказалась актриса Лорин Локлин. Остальные участники скандала не связаны с шоу-бизнесом.

Читай также: Белуччи - блондинка: Голливудская кинодива поразила сменой имиджа

По данным Associated Press, Хаффман дала взятку за поступление дочери в один из колледжей. Размер “подарка“ составил 15 тысяч долларов.

По словам одного из адвокатов, был специальный список родителей, которые похожи на “каталог богатства и привилегий“. В нем фигурировали генеральные директора, модельер и сопредседатель глобальной юридической фирмы.

Как сообщил CNN агент ФБР Джозеф Бонаволонта, поступление ребенка обходилось родителям в сумму от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов. Взносы принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов. На данный момент Хаффман арестована и ей назначили залог в 250 тысяч долларов.

Собчак вызвала Шнурова на батл.