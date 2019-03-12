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В Сети появились первые кадры с помолвки Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

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Дженнифер Лопес показала, как бойфренд сделал ей предложение.
В Сети появились первые кадры с помолвки Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса
В Сети появились первые кадры с помолвки Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса
instagram.com/jlo

9 марта известная американская актриса и певица объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом. А спустя три дня знаменитость показала, как бойфренд сделал ей предложение.

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На своей странице в Instagram Лопес опубликовала первые кадры с помолвки. На снимках Алекс Родригес стоит на одном колене с кольцом в руках.

Фото Дженнифер решила оставить без подписи, поставив лишь “эмоджи“ в виде сердца и отметив дату, 3 марта 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.19

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

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Алекс Родригес также опубликовал один из кадров и дополнил его хэштегом “будущая миссис Родригес“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locking it down. #futuremrsrodriguez

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

Напомним, ранее 49-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа.

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Теги: Дженнифер Лопес, помолвка
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Источник: Ivona.bigmir.net

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