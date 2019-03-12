Дженнифер Лопес показала, как бойфренд сделал ей предложение.

В Сети появились первые кадры с помолвки Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса instagram.com/jlo

9 марта известная американская актриса и певица объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом. А спустя три дня знаменитость показала, как бойфренд сделал ей предложение.

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На своей странице в Instagram Лопес опубликовала первые кадры с помолвки. На снимках Алекс Родригес стоит на одном колене с кольцом в руках.

Фото Дженнифер решила оставить без подписи, поставив лишь “эмоджи“ в виде сердца и отметив дату, 3 марта 2019 года.

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Алекс Родригес также опубликовал один из кадров и дополнил его хэштегом “будущая миссис Родригес“.

Напомним, ранее 49-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа.