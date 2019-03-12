Светлана Лобода показала, как выглядела в детстве

Певица опубликовала архивный кадр с мамой.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала фанов новым постом в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белое фото из семейного архива.

На снимке мама певицы Наталья держит на руках маленькую Светлану. В подписи к кадру звезда трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

Наша любимая мамочка, с днем твоего рождения!!! Будь здорова и счастлива. Ты - наше все. Широко открытыми глазами и зубами улыбаюсь и сейчас“, - написала Лобода.

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Подписчики артистки присоединились к поздравлениям. “Спасибо мамочке за доченьку, мы её обожаем!“, “С Днём Рождения МАМУ, которая родила и воспитала столь ТАЛАНТЛИВУЮ девочку! Спасибо и ещё раз с Днём Рождения здоровья счастья“, “С днём мамочку! На Шер похожа,“ “Ураааа, с днем рождения мамы тебя,“ С днем рождения Вашу мамочку. Крепкого здоровья!!!!!! И спасибо ей огромное за такую талантливую дочь!! у моего дедушки тоже сегодня день рождения“, “С днём рождения Наталья Васильевна“, - пишут фолловеры в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Светлана Лобода нарвалась на критику в Сети из-за больших губ.